Zum ersten Mal findet in diesem Herbst ein offizielles Saisonspiel der NFL in Spanien statt. Am Dienstag beginnt der Ticketverkauf für die Partie in Madrid. Wir liefern alle wichtigen Informationen. Die internationale Expansion der NFL schreitet unaufhaltsam voran, in immer mehr Ländern ist die beste Football-Liga der Welt zu Gast. 2025 steht zum ersten Mal auch ein reguläres Saisonspiel in der spanischen Hauptstadt Madrid auf dem Programm. Austragungsort ist das Estadio Santiago Bernabeu, Heimspielstätte des Fußball-Giganten Real Madrid. Die Partie findet am 16. November statt, die Miami Dolphins als offizielles Heimteam treffen auf die Washington Commanders. "Die Austragung eines Spiels in Madrid im Jahr 2025 unterstreicht die kontinuierliche Ausweitung der globalen Präsenz der Liga und die verstärkten Ambitionen, unser Spiel zu mehr Fans auf der ganzen Welt zu bringen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Und weiter: "Wir sind stolz darauf, mit Real Madrid, einer globalen Marke, sowie der Stadt Madrid und der Comunidad de Madrid zusammenzuarbeiten, um ein spektakuläres reguläres Saisonspiel im Weltklassestadion Santiago Bernabeu nach Spanien zu bringen." Am Dienstag, dem 8. Juli, beginnt der offizielle Ticketverkauf für das Premierenspiel der NFL in Spanien. ran liefert alle wichtigen Infos zum Madrid Game.

NFL-Spiel in Madrid: Wann ist der Termin? Das erste NFL-Spiel in Madrid findet am Sonntag, dem 16. November 2025, im Estadio Santiago Bernabeu statt. Der Kickoff erfolgt um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Madrid Game ist zugleich das letzte Auslandsspiel der NFL in der Saison 2025.

Welche NFL-Teams sind 2025 in Madrid mit dabei? Bei der NFL-Premiere in Madrid stehen sich die Miami Dolphins und die Washington Commanders gegenüber. Fans dürfen sich also bestenfalls auf das Quarterback-Duell zwischen Tua Tagovailoa und Jayden Daniels freuen. In Tyreek Hill, Jaylen Waddle, DeVon Achane, Terry McLaurin oder Deebo Samuel stehen weitere prominente Spieler in den Kadern der beiden Teams.

NFL, Madrid Game 2025: Wann startet heute der Ticketverkauf und wie läuft er ab? Der Ticketverkauf für das erste NFL-Spiel in Madrid beginnt am Dienstag, 8. Juli, um 12:00 Uhr mittags mitteleuropäischer Zeit. Bereits um 11:00 Uhr wird ein virtueller Warteraum geöffnet. Ab dem offiziellen Verkaufsstart wird allen Personen im Warteraum nach dem Zufallsprinzip ein Platz in der Warteschlange zugewiesen. Um an der Ticketvergabe teilnehmen zu können, müssen sich Fans zuvor registrieren. Nur mit einem gültigen Account ist die Teilnahme am Verkaufsprozess möglich. Wer bereits über einen Account verfügt, loggt sich einfach ein. Mehr zur Erstellung eines Kontos für den Erwerb von NFL-Tickets gibt es hier.

NFL in Madrid: Gibt es eine Ticketbeschränkung? Pro Account dürfen maximal vier Tickets erworben werden. Die NFL warnt zudem davor, mehrere Accounts gleichzeitig zu erstellen. Derartige Versuche würden zur Stornierung der Transaktionen führen.

NFL-Spiel in Madrid: Was mache ich, wenn ich heute kein Ticket bekomme? Wer im Rahmen des offiziellen Ticketverkaufs am Dienstag kein Glück hat und ohne Eintrittskarte für das NFL-Spiel in Madrid bleibt, der kann im Nachgang über die offizielle Homepage sein Glück versuchen und hoffen, dass noch vereinzelt Tickets angeboten werden. Vom Kauf über dubiose Portale wie Viagogo und Co. wird aufgrund der Betrugsgefahr dringend abgeraten.

Welche NFL-Teams könnten künftig in Madrid spielen? Aktuell besitzen drei NFL-Teams im Rahmen der "International Home Marketing Area"-Initiative die Vermarktungsrechte für den spanischen Markt, was mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergeht, dort auch ein Spiel auszutragen. Die Miami Dolphins gehören dazu, weshalb sie in diesem Jahr auch das offizielle Heimteam beim Spiel gegen die Commanders sind. Neben den Dolphins besitzen auch die Chicago Bears und die Kansas City Chiefs die Rechte für Spanien.

