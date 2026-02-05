Bei der TSG Hoffenheim brodelt es intern weiterhin. Während Geschäftsführer Andreas Schicker wohl prominente Rückendeckung erhält, müssen angeblich zwei Führungskräfte gehen.

Neuer Tag, neue Wendung im Machtkampf um die Führung bei Bundesligist 1899 Hoffenheim - und das nur wenige Tage vor dem Topspiel in der Bundesliga beim FC Bayern München (Sonntag, 8. Februar, ab 17:30 Uhr im Liveticker).

Wie die "Bild" am Donnerstag berichtet, soll der bisherige Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, nun wohl prominente Unterstützung erhalten.

Demnach habe sich Mäzen Dietmar Hopp auf die Seite des Österreichers geschlagen, der im Sommer 2025 einen extrem erfolgreichen Kaderumbruch einleitete, der die Kraichgauer bis auf Platz drei in der Bundesliga führte.

Noch am Tag zuvor wurde berichtet, dass Schicker möglicherweise sogar vor einer Absetzung als Geschäftsführer stehen könnte, die bei der Gesellschafterversammlung am Montag wahrscheinlich beschlossen worden wäre.

Zudem soll Schicker laut "Bild" intern auch schon verkündet haben, den Klub verlassen zu wollen, wenn er tatsächlich als Geschäftsführer abberufen werde. Dies könnte wohl auch der Hintergrund von Hopps plötzlichem Support für seinen erfolgreichen Sport-Geschäftsführer sein.