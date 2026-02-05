bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
TSG Hoffenheim: Hopp schlägt sich wohl auf Schickers Seite - Metz und Gamgami freigestellt
- Veröffentlicht: 05.02.2026
- 19:10 Uhr
Bei der TSG Hoffenheim brodelt es intern weiterhin. Während Geschäftsführer Andreas Schicker wohl prominente Rückendeckung erhält, müssen angeblich zwei Führungskräfte gehen.
Neuer Tag, neue Wendung im Machtkampf um die Führung bei Bundesligist 1899 Hoffenheim - und das nur wenige Tage vor dem Topspiel in der Bundesliga beim FC Bayern München (Sonntag, 8. Februar, ab 17:30 Uhr im Liveticker).
Wie die "Bild" am Donnerstag berichtet, soll der bisherige Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, nun wohl prominente Unterstützung erhalten.
Demnach habe sich Mäzen Dietmar Hopp auf die Seite des Österreichers geschlagen, der im Sommer 2025 einen extrem erfolgreichen Kaderumbruch einleitete, der die Kraichgauer bis auf Platz drei in der Bundesliga führte.
Noch am Tag zuvor wurde berichtet, dass Schicker möglicherweise sogar vor einer Absetzung als Geschäftsführer stehen könnte, die bei der Gesellschafterversammlung am Montag wahrscheinlich beschlossen worden wäre.
Zudem soll Schicker laut "Bild" intern auch schon verkündet haben, den Klub verlassen zu wollen, wenn er tatsächlich als Geschäftsführer abberufen werde. Dies könnte wohl auch der Hintergrund von Hopps plötzlichem Support für seinen erfolgreichen Sport-Geschäftsführer sein.
Metz und Gamgami müssen wohl gehen
Statt Schicker sollen dem Bericht nach nun Justiziar Arno Metz und People-&-Culture-Führungskraft Asmahan Gamgami den Bundesligisten verlassen.
Dabei wollte Interims-Präsident Christoph Henssler wohl eben genau Metz und Gamgami in die Geschäftsführung holen, das Duo sollte die Positionen von Schicker und den ebenfalls ausgeschiedenen Tim Jost übernehmen. Doch daraus wird nun wohl nichts mehr, sollten ich die Gerüchte um das Aus von Metz und Gamgami bestätigen.
Der aus der Ultra-Szene stammende Henssler hat wohl zuletzt gezielt versucht, das Machtgebilde bei den Kraichgauern zu verändern und Vertraute von Ex-Geschäftsführer Markus Schütz zu installieren. Dieser Versuch dürfte nun aber bei Metz und Gamgami bescheitert sein.