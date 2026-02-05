Der FC Bayern München hat wohl ein Abwehrjuwel von Paris St.-Germain als Schnäppchen für den Sommer 2026 im Visier.

Im Sommer 2026 könnte wohl mal wieder ein Talent bei Paris St.-Germain aufgrund fehlender Perspektive abwandern.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll Verteidiger Emmanuel Mbemba eben nicht bei PSG seinen ersten Profivertrag unterzeichnen, sondern den Verein mit Ablauf seines Vertrages am 30. Juni 2026 verlassen.

Im Bericht wird erklärt, dass aus der Bundesliga sowohl der FC Bayern München als auch Bayer Leverkusen Interesse haben sollen, den 17-Jährigen zu verpflichten.