FC Bayern München: Kommt Juwel Emmanuel Mbemba von Paris St.-Germain?

  • Veröffentlicht: 05.02.2026
  • 20:58 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München hat wohl ein Abwehrjuwel von Paris St.-Germain als Schnäppchen für den Sommer 2026 im Visier.

Im Sommer 2026 könnte wohl mal wieder ein Talent bei Paris St.-Germain aufgrund fehlender Perspektive abwandern.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll Verteidiger Emmanuel Mbemba eben nicht bei PSG seinen ersten Profivertrag unterzeichnen, sondern den Verein mit Ablauf seines Vertrages am 30. Juni 2026 verlassen.

Im Bericht wird erklärt, dass aus der Bundesliga sowohl der FC Bayern München als auch Bayer Leverkusen Interesse haben sollen, den 17-Jährigen zu verpflichten.

Beim Werben um den französischen U17-Nationalspieler sollen die Münchner demnach die Nase vorn haben und dürfen sich also Hoffnung machen, Mbemba an die Säbener Straße zu holen.

Mbema kann in der Abwehr sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. Zuletzt kam er bei PSG ausschließlich im Nachwuchs-Bereich zum Einsatz, sammelte unter anderem Erfahrung in der UEFA Youth League. Er wechselte im Sommer 2023 von seinem Jugendverein Melun FC zu PSG.

