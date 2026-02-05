- Anzeige -
Schalke 04: Edin Dzeko wurde vor Wechsel wohl auch Bundesligist angeboten

  • Veröffentlicht: 05.02.2026
  • 18:13 Uhr
  • ran.de

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 soll Stürmerstar Edin Dzeko offenbar auch bei einem Bundesligisten angeboten worden sein.

Dem FC Schalke 04 gelang im Winter 2026 ein echter Transfercoup mit der Verpflichtung von Stürmerstar Edin Dzeko.

Der 39-jährige Bosnier wechselte vom AC Florenz zu den Gelsenkirchenern und soll den Traditionsklub zurück in die Bundesliga schießen.

Wie nun die "Bild" berichtet, hätte Dzeko aber auch durchaus in der Bundesliga statt der 2. Bundesliga landen können. Demnach soll der ehemalige Wolfsburger bei Borussia Mönchengladbach angeboten worden sein.

Borussias Sportdirektor Rouven Schröder soll aber offenbar abgewunken haben, da er mit Haris Tabakovic und Tim Kleindienst zwei Knipser im Kader hat.

BVB: Kovac zum Elfmeter-Drama und Schlotterbeck

Borussia Mönchengladbach wollte wohl Sheraldo Becker holen

Allerdings sollen sich die "Fohlen" dem Bericht nach mit Sheraldo Becker beschäftigt haben. Letztlich wechselte der 30-Jährige aber nicht nach Gladbach, sondern Mainz und arbeitet dort wieder mit seinem Ex-Trainer bei Union Berlin, Urs Fischer, zusammen.

Schröder holte im Winter drei Neuzugänge nach Gladbach. Hugo Bolin kam von Malmö FF für das Mittelfeld, Kota Takai von den Tottenham Hotspur für die Abwehr und Alejo Sarco aus Leverkusen für den Angriff. Alle Neuzugänge sind zunächst auf Leihbasis nach Gladbach gewechselt.

Zudem holte die Borussia den zu Alemannia Aachen verliehenen Jan Olschowsky vorzeitig zurück.

FC Bayern: Nationalspieler verlängert auslaufenden Vertrag

