Schalke 04: Edin Dzeko wurde vor Wechsel wohl auch Bundesligist angeboten

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 soll Stürmerstar Edin Dzeko offenbar auch bei einem Bundesligisten angeboten worden sein.

Dem FC Schalke 04 gelang im Winter 2026 ein echter Transfercoup mit der Verpflichtung von Stürmerstar Edin Dzeko.

Der 39-jährige Bosnier wechselte vom AC Florenz zu den Gelsenkirchenern und soll den Traditionsklub zurück in die Bundesliga schießen.

Wie nun die "Bild" berichtet, hätte Dzeko aber auch durchaus in der Bundesliga statt der 2. Bundesliga landen können. Demnach soll der ehemalige Wolfsburger bei Borussia Mönchengladbach angeboten worden sein.

Borussias Sportdirektor Rouven Schröder soll aber offenbar abgewunken haben, da er mit Haris Tabakovic und Tim Kleindienst zwei Knipser im Kader hat.