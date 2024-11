Trotz dieser Verfehlung vertraut Bayern-Coach Vincent Kompany dem Linksverteidiger auch beim Auftritt der Münchner in Dortmund, belässt ihn in der Startformation.

Der Kanadier wurde zuletzt von der Polizei in seinem Lamborghini Urus angetrunken angehalten, wie die "Bild" berichtete, der Alkohol-Wert habe 0,6 Promille ergeben.

"'Phonzy' hat einen Fehler gemacht und er kennt meine Meinung dazu. Wir werden das intern besprechen", erklärte Kompany bei "Sky", nahm ihn aber dennoch nicht aus dem Team.

"Ich will nicht die gesamte Mannschaft dafür bestrafen", begründete der Belgier das Festhalten an Kompany und stellt dessen sportlichen Wert für den Rekordmeister in den Vordergrund.