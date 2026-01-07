FC Bayern München: Darum bleibt Dayot Upamecano beim FCB - Babbel: "Wahnsinnssummen"

Die Bayern haben Dayout Upamecano ein Top-Angebot vorgelegt, aber nach ran-Infos auch eine Deadline gesetzt. Markus Babbel würde den Deal begrüßen. Von Martin Volkmar Dayot Upamecano bleibt dem FC Bayern München erhalten. Die übereinstimmenden Berichte der "Bild" und französischer Medien, wonach sich beide Seiten im Kern über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einig sind, wurden ran bestätigt. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar: Der Bundesliga-Auftakt 2026 live in Sat.1 und im Joyn-Livestream Demnach soll das Jahresgehalt von derzeit 16 Millionen auf 20 Millionen Euro erhöht werden, zudem erhält der ansonsten ablösefreie Franzose ein Handgeld in Millionenhöhe. Unklar ist allerdings, wie sehr die Bayern den Forderungen des Upamecano-Managements von rund 20 Millionen Euro entgegengekommen sind.

Dayot Upamecano: Unterschrift wohl noch im Januar FCB-Boss Jan-Christian Dreesen, zugleich auch Finanzvorstand, hatte am Wochenende bei einem Fanclub-Besuch erklärt, dass man dem Abwehrchef ein verbessertes und "außerordentlich gutes Angebot" unterbreitet habe, weil er "einer der besten Innenverteidiger der Welt" sei. Daher soll man auch dem Wunsch nach einer Ausstiegsklausel nachgekommen sein, die in etwa Upamecanos Marktwert von 65 Millionen Euro entspricht. Gleichzeitig machte Dreesen aber auch klar, dass man diese Offerte nicht noch einmal nachbessern werde und man eine rasche Entscheidung erwarte. Offenbar haben die Münchner sehr deutlich gemacht, dass ihre Geduld nach dem monatelangen Poker zu Ende geht. Nun wird noch in diesem Monat mit einer Unterschrift gerechnet, obwohl noch einige Details offen sind.

Markus Babbel: "Wären dämlich, es nicht zu machen" Insgesamt dürften die Bayern somit für die kommenden drei oder vier Jahre ein Paket im Bereich von bis zu 100 Millionen Euro schnüren. Viel Geld, doch für einen neuen Top-Innenverteidiger inklusive hoher Ablöse hätte man noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Michael Henke exklusiv: Vincent Kompany und sein großer Trumpf - "Co-Trainer füllen Vakuum" "Natürlich sind das Wahnsinnssummen, aber was ist die Alternative? Für einen anderen musst du ja ähnlich viel bezahlen", sagt ran-Experte Markus Babbel: "Wenn der FC Bayern wirtschaftlich dazu in der Lage ist und ihnen der Spieler das auch wert ist, dann wären sie ja dämlich, es nicht zu machen."

