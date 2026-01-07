BUNDESLIGA LIVE IN SAT. 1 UND JOYN
FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 10:39 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern startet gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde. ran hat alle Informationen zur Übertragung der Partie.
Die Winterpause ist vorbei, in der Bundesliga läuft der Spielbetrieb wieder. Zum Abschluss des 16. Spieltags empfängt am Sonntagabend der FC Bayern den VfL Wolfsburg (ab 17:30 Uhr im Liveticker).
Der Rekordmeister liegt mit 41 von 45 möglichen Punkten souverän an der Tabellenspitze und möchte nach dem 4:0-Sieg gegen Heideheim kurz vor der Winterpause den nächsten Sieg einfahren.
Die Wölfe wiederum verabschiedeten sich mit einer knappen 3:4-Niederlage gegen den SC Freiburg in die Weihnachtsferien und hoffen angesichts der Tabellensituation - sie liegen mit nur 15 Punkten knapp vor dem Relegationsplatz - auf eine Überraschung in München.
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
Klarer Favorit sind dennoch die Münchner - und das auch historisch gesehen. 63 Mal trafen beide Teams bislang aufeinander, 51 Mal ging der FCB als Sieger hervor. Der VfL konnte derweil nur fünf Partien gewinnen, sieben endeten mit einem Remis.
FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg live im TV, Stream & Ticker: Wann steigt das Bundesliga-Spiel?
- Spiel: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg
- Wettbewerb: Bundesliga, 16. Spieltag
- Datum: 11. Januar 2026
- Uhrzeit: 17:30 Uhr:
- Austragungsort: Allianz Arena
Bundesliga live: Läuft die Partie Bayern - Wolfsburg im Free-TV?
Nein, die Partie zwischen dem Rekordmeister und den Wölfen wird nicht im Free-TV gezeigt.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt FC Bayern gegen VfL Wolfsburg heute live?
Das Spiel zwischen dem FCB und dem VfL wird vom Streaminganbieter DAZN in voller Länge gezeigt.
Wolfsburg gastiert beim FCB: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: FC Bayern vs. VfL Wolfsburg
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 11. Januar 2026, 17:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Daniel Bauer (VfL Wolfsburg)
- Free-TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de
