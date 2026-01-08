Nach nur einem halben Jahr beim Hamburger SV verleiht der FC Bayern München Torhüter Daniel Peretz weiter nach England.

Der von Bayern München an den Hamburger SV ausgeliehene Torwart Daniel Peretz hat seinen Willen bekommen.

Der 25 Jahre alte Israeli darf seine Leihstation beim HSV abbrechen und sich ebenfalls per Leihe bis zum Ende der Saison beim FC Southampton beweisen. Das bestätigten der englische Zweitligist und die Bayern am Donnerstag.

"Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch", wurde der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.