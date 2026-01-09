Youngster im DFB-Fokus
FC Bayern & DFB-Team: Lennart Karl nicht zur WM? "Wäre verwunderlich"
- Aktualisiert: 09.01.2026
- 07:29 Uhr
- SID
Lennart Karl hat mit seinen Leistungen beim FC Bayern bisher überzeugen können. Daher wäre es für Ex-Profi Patrick Helmes nicht verständlich, wenn der 17-Jährige nicht mit zur WM fahren würde.
Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes ist von einer WM-Teilnahme Lennart Karls fest überzeugt. Ein Verzicht auf den Jungstar des FC Bayern durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wäre "ein Wunder", sagte der "Sky"-Experte.
Der 17-Jährige habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen. Helmes bewundert zudem die Coolness Karls.
"In dem Alter dem FC Bayern so den Stempel aufzudrücken und dieser Wahnsinnstruppe einen solchen Mehrwert zu geben, ist schon klasse", sagte Helmes in einer Presserunde.
Karl in der Startelf des DFB?
Setze Karl diesen Weg fort, sei er "möglicherweise nicht nur eine Alternative". Ein Platz in der Startelf der DFB-Auswahl sei ebenfalls denkbar.
Auch Experten-Kollege Erik Meijer zeigte sich beeindruckt und wäre froh, "einen wie Karl in Oranje", also im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, zu sehen. Karl erzielte bislang in 13 Ligaspielen drei Treffer, in seinen vier Auftritten in der Champions League war er ebenfalls dreimal erfolgreich.
Im Dezember hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärt, dass die Shootingstars Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo durchaus Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer hätten.
Der Kölner El Mala und der Leipziger Ouédraogo (beide 19) waren jüngst bereits bei der Nationalmannschaft, der Münchner Karl (17) muss dagegen noch auf seine erste Nominierung durch Nagelsmann warten.