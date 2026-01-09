- Anzeige -
- Anzeige -
Youngster im DFB-Fokus

FC Bayern & DFB-Team: Lennart Karl nicht zur WM? "Wäre verwunderlich"

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 07:29 Uhr
  • SID

Lennart Karl hat mit seinen Leistungen beim FC Bayern bisher überzeugen können. Daher wäre es für Ex-Profi Patrick Helmes nicht verständlich, wenn der 17-Jährige nicht mit zur WM fahren würde.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes ist von einer WM-Teilnahme Lennart Karls fest überzeugt. Ein Verzicht auf den Jungstar des FC Bayern durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wäre "ein Wunder", sagte der "Sky"-Experte.

Der 17-Jährige habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen. Helmes bewundert zudem die Coolness Karls.

"In dem Alter dem FC Bayern so den Stempel aufzudrücken und dieser Wahnsinnstruppe einen solchen Mehrwert zu geben, ist schon klasse", sagte Helmes in einer Presserunde.

- Anzeige -
- Anzeige -
14.12.2025, xblx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - Borussia Dortmund v.l. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Ramy B...

Hier kostenlos streamen: Frankfurt vs. Dortmund am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn

Das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Dortmund live auf Joyn streamen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Karl in der Startelf des DFB?

Setze Karl diesen Weg fort, sei er "möglicherweise nicht nur eine Alternative". Ein Platz in der Startelf der DFB-Auswahl sei ebenfalls denkbar.

Auch Experten-Kollege Erik Meijer zeigte sich beeindruckt und wäre froh, "einen wie Karl in Oranje", also im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, zu sehen. Karl erzielte bislang in 13 Ligaspielen drei Treffer, in seinen vier Auftritten in der Champions League war er ebenfalls dreimal erfolgreich.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

Im Dezember hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärt, dass die Shootingstars Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo durchaus Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer hätten.

Der Kölner El Mala und der Leipziger Ouédraogo (beide 19) waren jüngst bereits bei der Nationalmannschaft, der Münchner Karl (17) muss dagegen noch auf seine erste Nominierung durch Nagelsmann warten.

Oscar Bobb (l.) erzielte den SiegtrefferUpdate
News

City-Star offenbar zu teuer für den BVB

  • 09.01.2026
  • 08:01 Uhr
Kane führt derzeit das Tor-Ranking an
News

Bundesliga-Barometer: Fans tippen auf Bayern-Meisterschaft

  • 09.01.2026
  • 06:48 Uhr

BVB: Keine Angst vor SGE-Offensivpower: "Daran haben wir gearbeitet"

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0

BVB: Dickes Kobel-Fragezeichen vor Bundesliga-Kracher

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
Trainer Kovac hat große Ziele mit dem BVB
News

Kovac will "sofort die Maschine anschmeißen"

  • 08.01.2026
  • 21:11 Uhr

Eintracht heizt ein! Toppmöller über den "Schlüssel für geile Spiele"

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

Frankfurt: Frisches Offensivgewitter! Blitzstart für neue Tormaschine?

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
Hat noch viel vor mit dem BVB: Niko Kovac
News

Dortmund vor dem Restart: So hat Kovac den BVB verändert

  • 08.01.2026
  • 20:34 Uhr
Verlängert Dayot Upamecano beim FC Bayern?Update
News

Neuer Vertrag: So viel soll Upamecano bald verdienen

  • 08.01.2026
  • 19:31 Uhr
München und die Allianz Arena sind im Schnee versunken
News

Schnee-Chaos in der Bundesliga: Diese Spiele sind betroffen

  • 08.01.2026
  • 18:10 Uhr