Lennart Karl hat mit seinen Leistungen beim FC Bayern bisher überzeugen können. Daher wäre es für Ex-Profi Patrick Helmes nicht verständlich, wenn der 17-Jährige nicht mit zur WM fahren würde.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes ist von einer WM-Teilnahme Lennart Karls fest überzeugt. Ein Verzicht auf den Jungstar des FC Bayern durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wäre "ein Wunder", sagte der "Sky"-Experte.

Der 17-Jährige habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen. Helmes bewundert zudem die Coolness Karls.

"In dem Alter dem FC Bayern so den Stempel aufzudrücken und dieser Wahnsinnstruppe einen solchen Mehrwert zu geben, ist schon klasse", sagte Helmes in einer Presserunde.