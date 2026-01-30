- Anzeige -
FC Bayern bestätigt: Leon Goretzka verlässt den deutschen Rekordmeister

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 12:52 Uhr
  • SID

Jetzt ist offiziell, dass sich die Wege von Leon Goretzka und dem FC Bayern München in diesem Jahr trennen werden. Allerdings erst nach der Saison.

Der Winter-Wechsel von Leon Goretzka zu Atletico Madrid hat sich zerschlagen, der Nationalspieler wird den FC Bayern München allerdings nach dieser Saison sicher verlassen.

"Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München vorbei sein", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag, "er wird einen anderen Weg einschlagen." Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, er liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland.

Diesen hätte er schon jetzt wagen können, Atletico Madrid hatte den Bayern ein konkretes Angebot für Goretzka vorgelegt. "Es hat einige Gespräche gegeben mit Leon, von allen Beteiligten", sagte Freund. Allerdings fühle sich Goretzka "extrem wohl in diesem Verein und dieser Mannschaft" und werde sein achtes Jahr beim deutschen Rekordmeister voll machen.

"Er spielt die letzten Jahre extrem stark, ist Nationalspieler und auf extrem hohem Level. Da ist es kein Wunder, dass es Nachfragen gegeben hat", sagte Freund über Goretzka: "Er spürt, dass noch einiges möglich ist in diesem Jahr, da will er dabei sein. Er ist ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft. Er wird die nächsten Monate dafür kämpfen, dass wir ganz große Dinge erreichen können."

Goretzka kam 2018 von Schalke 04 nach München. Er bestritt bislang 292 Pflichtspiele für die Bayern, in denen er 47 Tore erzielte und 48 Treffer vorbereitete.

Atletico bot angeblich fünf Millionen Euro für Goretzka

Atletico soll bis zu fünf Millionen Euro Ablöse für einen Winterwechsel geboten haben und bereit gewesen sein, Goretzkas Gehalt bis zum Saisonende zu übernehmen. Der spanische Klub gilt nun ebenso wie die AC Mailand als interessiert an einem Sommertransfer.

Goretzka hatte sich offen gezeigt für einen Wechsel. "Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen", sagte er. Ein Schritt heraus aus der Münchner Komfortzone "wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern."

