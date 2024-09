Anzeige

Bereits jetzt sind erste Leaks zum dritten Trikot des FC Bayern für die Saison 2025/26 aufgetaucht. Der Dress ist dabei aus verschiedenen Gründen besonders.

Die neue Fußballsaison hat soeben erst begonnen, doch schon jetzt gibt es erste Leaks und Berichte zu möglichen Trikots in der kommenden Spielzeit 2025/26. Auch zum FC Bayern gibt es erste interessante News.

Denn wie die bei Trikotfragen führende Plattform "Footy Headlines" berichtet, sollen erste Entscheidungen zum Ausweichtrikot des deutschen Rekordmeisters getroffen worden sein. Und die haben es in sich.

Demnach habe sich Ausrüster Adidas mit der bekannten Marke BSTN zusammengetan, um das neue dritte Trikot für die Saison 2025/26 zu entwickeln. Auch die Farben sollen bereits feststehen.

So soll das Trikot hauptsächlich in Schwarz gehalten sein, allerdings sollen Akzente in Khaki und Rot zu sehen sein. Außerdem prägt dem Bericht zufolge ein markanter Zierstreifen in Elfenbein das Trikot.

Erste Reaktionen in den sozialen Medien waren durchweg positiv, einige Fans können es kaum erwarten, bis das Trikot erhältlich sein wird. Bis zur endgültigen Präsentation des neuen Designs dürfte es allerdings noch ein paar Monate dauern.