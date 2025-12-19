FC Bayern München: Harry Kane peilt Tor-Rekord von Robert Lewandowski an

2021 stellte Robert Lewandowski einen neuen Bundesliga-Rekord auf: 41 Tore in einer Bundesliga-Saison. Für Harry Kane, seinen legitimen Nachfolger, ein realistisches Ziel.

Harry Kane liebäugelt nach seinem bisherigen Saisonverlauf beim FC Bayern München mit dem Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski. "Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte", sagte der Stürmer bei "Sky" mit Blick auf die 41 Treffer, die der Pole in der Spielzeit 2020/21 im Trikot der Münchner erzielt hatte.

Es sei jedoch "immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten", betonte Kane, der nach 14 Spieltagen bereits bei 18 Treffern steht.

Die Bestmarke von Lewandowski sei "ein unglaublicher Rekord - und er wird schwer zu übertreffen sein, das weiß ich", sagte der Engländer.