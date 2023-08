Drei Entlassungen in der Chefetage (Nagelsmann, Kahn, Salihamidzic) und eine glückliche Last-Minute-Meisterschaft später ist "gaga" aber wohl das einzige, was die Bayern - gemessen an ihren eigenen Ansprüchen - noch rettet.

Bayern macht Tottenham erstes Angebot

Am Dienstag haben die Bayern laut "The Athletic" offenbar ein erstes Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni hinterlegt, das die Spurs nur wenige Minuten später aber ablehnten.

Ein möglicher Kane-Deal wäre es durchaus wert, noch etwas tiefer in die Taschen zu greifen. Oder um es mit Hoeneß'schen Worten zu sagen: Eine "Gaga"-Ablöse für Kane wäre in jedem Fall vertretbar. Mit knapp 30 Jahren ist er immer noch im besten Fußballer-Alter und hat locker noch zwei, drei Top-Jahre vor sich.

Wie sich eine solche Investition lohnen kann, zeigte zuletzt übrigens das Beispiel Robert Lewandowski. Der Pole war vergangenen Sommer im Alter von immerhin 32 Jahren für knapp 50 Millionen zum FC Barcelona gewechselt - und bescherte dem kriselnden Riesen mit seinen Treffern die erste Meisterschaft seit vier Jahren.