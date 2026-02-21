FC Bayern verkündet Diagnose bei Alphonso Davies - so lange fällt der Linksverteidiger aus

Der FC Bayern muss in den kommenden Spielen auf Alphonso Davies verzichten. Gegen Eintracht Frankfurt musste der Kanadier verletzt raus.

"Ich weiß nicht, ob es zwei, drei oder vier Wochen sind", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (2:0) des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, bei dem Alphonso Davies Anfang der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden war.

Kompany gab sich jedoch positiv. Davies' "Körpersprache" sei nach dem Spiel "schon besser" gewesen, betonte der Belgier: "Hoffentlich ist es nicht so schlimm."

Die Bayern meldeten sich am Abend noch mit einer Diagnose. "Alphonso Davies erlitt beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel." Die Ausfallzeit würde rund drei Wochen betragen.