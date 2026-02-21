- Anzeige -
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND RAN.DE

FC Bayern verkündet Diagnose bei Alphonso Davies - so lange fällt der Linksverteidiger aus

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 20:56 Uhr
  • SID/ran
Musste verletzt raus: Bayern-Star Alphonso Davies
Musste verletzt raus: Bayern-Star Alphonso Davies© AFP/SID/Alexandra BEIER

Der FC Bayern muss in den kommenden Spielen auf Alphonso Davies verzichten. Gegen Eintracht Frankfurt musste der Kanadier verletzt raus.

"Ich weiß nicht, ob es zwei, drei oder vier Wochen sind", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (2:0) des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, bei dem Alphonso Davies Anfang der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden war.

Kompany gab sich jedoch positiv. Davies' "Körpersprache" sei nach dem Spiel "schon besser" gewesen, betonte der Belgier: "Hoffentlich ist es nicht so schlimm."

Die Bayern meldeten sich am Abend noch mit einer Diagnose. "Alphonso Davies erlitt beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel." Die Ausfallzeit würde rund drei Wochen betragen.

VIDEO: FC Bayern: Kimmich-Kritik trotz Sieg - "braucht dringend ein Einzelgespräch"

Alphonso Davies: Max Eberl befürchtete längeren Ausfall

"Es sah so aus, als ob es länger dauert", sagte Sportvorstand Max Eberl nach der Partie.

Davies war erst im Dezember nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt. Die Bayern sind am kommenden Wochenende im Liga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund zu Gast, im März stehen zudem die Achtelfinalpartien in der Champions League auf dem Programm.

