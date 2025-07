Nach dem Wadenbeinbruch von Bayern-Star Jamal Musiala werden weitere Infos zur Operation bekannt.

Bei Jamal Musiala steht die Diagnose fest.

Der Star des FC Bayern München hat sich bei der FIFA Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) das Wadenbein gebrochen und fällt nun einige Monate aus. Nun hat "Sky" einige Details zur anstehenden Operation des 22-Jährigen geleakt.

Demnach soll der Eingriff von Musiala in einer Spezialklinik in Murnau über die Bühne gehen. Mit der dortigen Einrichtung hat der Rekordmeister in der Vergangenheit schon positive Erfahrungen gemacht.

Auch Manuel Neuer wurde 2022 nach seinem Skiunfall und der dabei erlittenen Unterschenkelfraktur in Murnau operiert.

Musiala ist nach seiner schweren Verletzung gegen PSG separat vom restlichen Team mit einem Krankentransportflieger zurück nach Deutschland gereist. "Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle", wurde Bayern-Sportvorstand Max Eberl zitiert.