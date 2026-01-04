- Anzeige -
FC Bayern München: Lennart Karl sorgt mit Wechsel-Spruch für Aufsehen - FCB-Fans reagieren verärgert

  • Veröffentlicht: 04.01.2026
  • 19:39 Uhr
  • ran.de
Ob die Bayern-Bosse das gerne gehört haben? Offensiv-Juwel Lennart Karl hat von seiner sportlichen Zukunft eine ganz klare Vorstellung - und die spielt sich nicht in München ab.

Am Ende der kurzen Weihnachtspause steht für die Spieler des FC Bayern München nicht nur die Vorbereitung auf die restliche Saison, sondern auch der Besuch bei den Fanclubs des deutschen Rekordmeisters an.

Lennart Karl wurde bei seinem Auftritt beim "FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980" gefragt, welcher Verein außer dem FC Bayern sein Traumverein sei. "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid", wird der Shootingstar der Münchner von "Sky" zitiert.

Karl hat in dieser Hinrunde den Durchbruch im Team von Vincent Kompany geschafft. Der erst 17-Jährige kam bislang wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen.

Bei den Fans des Rekordmeisters kam der Spruch von Karl eher weniger gut an. In den sozialen Medien lassen die Bayern-Anhänger ihrem Frust freien Lauf.

FC Bayern: Vertrag von Lennart Karl verlängert sich offenbar bald bis 2029

Sein derzeitiger Vertrag bei den Bayern läuft bis Juni 2028. An seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert sich das Arbeitspapier nach "Sky"-Informationen automatisch um ein Jahr bis 2029.

Der Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers ist in den vergangenen Monaten förmlich explodiert und liegt jetzt schon laut "transfermarkt.de" bei 60 Millionen Euro.

