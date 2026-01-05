Lennart Karl verzückt den FC Bayern München mit seinem herausragenden Talent und grandiosen Performances. Am Mikrofon macht das FCB-Juwel hingegen noch nicht die beste Figur. Der Rekordmeister und Berater Michael Ballack müssen intervenieren. Ein Kommentar. von Dominik Hager Auf dem Fußballplatz ist Lennart Karl nicht nur wendig, trickreich und torgefährlich, sondern auch mit einer unglaublichen Ruhe und Cleverness in schwierigen Situationen ausgestattet. Man könnte meinen, dass Karl trotz seiner 17 Jahre schon erstaunlich reif und abgeklärt ist. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar: Der Bundesliga-Auftakt 2026 live in Sat.1 und im Joyn-Livestream Das Gefühl schwindet aber, sobald der Abpfiff ertönt und der Bayern-Youngster den Rasen verlässt. Dann zeigt sich schnell: Karl ist ein Naturtalent auf dem Platz, aber keines am Mikrofon, der Youngster kann spielerisch leicht mit dem Ball jonglieren, aber nicht immer mit den Fragen der Journalisten. Sind seine Bewegungen auf dem Platz von schnellen Drehungen und Richtungswechseln geprägt, sind seine Aussagen vielmehr geradeaus.

Real Madrid als Traumverein: Karl-Aussage sorgt für Wirbel Zwar könnte man jetzt sagen, dass der Hauptjob von Karl das Fußballspielen ist und Ehrlichkeit und Offenheit in den Aussagen vielerorts gern gesehene Züge sind, jedoch kann man sich als Fußball-Star daran eben schnell die Finger verbrennen. Beispiel gefällig? "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein", beantwortete er eine entsprechende Frage im Rahmen eines Fanclub-Besuchs ganz unverblümt. "Aber das bleibt unter uns", fügte er ein wenig naiv hinzu. Blieb es natürlich nicht. Wie auch, bei einem öffentlichen Auftritt vor rund 150 Menschen? Was folgte, ist ein regelrechter Sturm an Posts von wütenden Bayern-Fans. FC Bayern: Foto von Lennart Karl bei Real Madrid aufgetaucht

Das sollten die Neujahrsvorsätze der 18 Bundesligisten sein Kann man es ihnen verdenken? Zumindest inhaltliche Kritik ist angebracht, wenn auch niemand das Recht hat, Karl deswegen zu beleidigen. Es ist schlichtweg sehr ungeschickt, einen Traumverein so deutlich zu benennen, wenn man als 17-Jähriger gerade einen märchenhaften Aufstieg erlebt und der Vertrag pünktlich zum 18. Geburtstag bis 2029 verlängert wird.

Zwar mag Karl, der als Knirps mal ein Probetraining bei den "Königlichen" hatte, diesen Traum haben, jedoch ist es eben alles andere als klug, das auch zur Sprache zu bringen. Vor allem, wenn es sich dabei um Real Madrid handelt, das in den vergangenen zehn Jahren so etwas wie ein internationaler Erzfeind des FCB geworden ist und den Münchnern zahlreiche schlechte Erinnerungen beschert hat. Karl scheint noch nicht verstanden zu haben, dass derartige Aussagen eine Lawine auslösen können und ihm auch selbst Beliebtheit und Ansehen kosten. Sei es bei den Fans oder - noch schlimmer - im Verein und bei den Teamkollegen. Lennart Karl zu Real Madrid? FC-Bayern-Juwel sorgt mit Spruch für Aufsehen - Fans mächtig sauer

Karl wird immer wieder mit forschen Aussagen auffällig Es ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass sich Karl mit seinen deutlichen Aussagen angreifbar macht. Bereits zum Saisonstart stellte er öffentlich die Forderung nach mehr Spielzeit und erklärte, auch in den großen Spielen zum Einsatz kommen zu wollen. Eine Aussage, die für sein Selbstbewusstsein und seinen Willen spricht, aber von vielen auch als verfrüht, zu forsch oder überheblich betitelt wurde. Immer wieder muss er sich den Vorwurf der Arroganz und Selbstgefälligkeit stellen. Zwar mag hier ein Bild gezeichnet werden, welches nicht der Wahrheit entspricht, jedoch liefert der Youngster dafür eben auch den nötigen Pinsel. Ansonsten wirkt Karl authentisch, offen und ehrlich. Dies sind Tugenden, die er gerne behalten darf. Niemand möchte einen Spieler sehen, der jede Woche das Bayern-Wappen küsst, die ewige Treue schwört und dann beim ersten guten Angebot weg ist. Bei 90 Prozent der Aussagen kommt Karls lockere Art besser an als die üblichen Phrasen und Floskeln, die man sonst hört.

Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League 1 / 17 © IMAGO/DeFodi Images Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League

In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte. © 2022 Getty Images 16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage

• Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)

• Aktueller Klub: FC Arsenal © imago 15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage

• Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)

• Aktueller Klub: Vereinslos © Imago Images 14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage

• Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)

• Aktueller Klub: Real Madrid © Nicolo Campo 13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)

• Aktueller Klub: Paris Saint-Germain © imago 12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage

• Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)

• Aktueller Klub: Stade Rennes © Eibner 11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage

• Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)

• Aktueller Klub: FC Bayern München © imago 10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage

• Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage

• Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0)

• Aktueller Klub: Karriereende © Getty 8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage

• Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag

• Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7)

• Aktueller Klub: Manchester City © getty 6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)

• Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage

• Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5)

• Aktueller Klub: Karriereende © Photo News 5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)

• Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage

• Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)

• Aktueller Klub: RB Leipzig © Photo News 4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)

• Aktueller Klub: AS Monaco © Ritzau Scanpix 3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage

• Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)

• Aktueller Klub: FC Kopenhagen © IPA Sport 2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage

• Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)

• Aktueller Klub: FC Barcelona © imago 1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage

• Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)

• Aktueller Klub: AS Monaco

Es gibt aber eben auch die Momente, in denen eine gewisse Diplomatie und Zurückhaltung notwendig ist. Diese herausfiltern zu können, ist eine Kompetenz, die Karl so schnell wie möglich erlernen muss. Ansonsten begibt er sich in einen Teufelskreis, den er irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Das Internet vergisst nicht und die Fans und Mitspieler ebenso wenig. Bröckeln der Rückhalt und die Wärme, die Karl bislang erhalten hat, könnte er auch seine freche, leichtfüßige und spielfreudige Art auf dem Platz leiden. Manchester United trennt sich von Trainer Ruben Amorim - Klub macht Entlassung offiziell

Karl benötigt die Hilfe von Ballack und den Bayern-Verantwortlichen Natürlich kann man von einem 17-Jährigen aber nicht erwarten, dass er im Alleingang zum Profi im Umgang mit den Medien wird. Ein paar Lehrstunden von Thomas Müller wären wohl optimal gewesen, jedoch hat Karl noch immer zahlreiche Menschen an seiner Seite, die intervenieren müssen. Zuallererst wäre hierbei sein Berater Michael Ballack gefordert, der das Fußballgeschäft nach seiner langen Zeit als Profi und Leader-Figur natürlich bestens kennt. Er sollte Karl lehren, sich in der manchmal brutalen Branche, die ein 17-Jähriger so noch gar nicht kennen kann, zurechtzufinden. Zudem sind auch die Bayern gefragt, dem Juwel die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben - und Karl vor allem vor sich selbst zu schützen. Der Rummel um den Verein und um das Super-Juwel ist ohnehin schon gewaltig. Jede Aussage, die eine Vorlage bietet, um weiter Öl ins Feuer zu gießen, führt zu Debatten, die letztlich nur Energie kosten.

