Bayern Münchens Shootingstar Lennart Karl weilte vor einigen Jahren bereits bei Real Madrid zum Probetraining. Ein Wechsel kam aber nicht zustande. Der erst 17-jährige Lennart Karl ist der große Shootingstar der laufenden Bundesliga-Saison. Im Trikot des FC Bayern München sorgt der Teenager seit Wochen für großes Aufsehen, traf unter anderem schon dreimal in der Champions League für den Rekordmeister.

Lennart Karl: Hier trägt er das Real-Trikot Nun sorgt er mit Aussagen für Wirbel, dass es zwar ein Traum sei für Bayern zu spielen, er wolle "irgendwann Mal auf jeden Fall" für Real Madrid spielen. Dabei trug der gebürtige Aschaffenburger einst schon das Trikot der "Königlichen". Ein Privatbild kursiert im Internet, das einen sehr jungen Karl im weißen Dress zeigt.

Wie der für die "Süddeutsche Zeitung" schreibende, freie Journalist Sebastian Leisgang offenbarte, stand Karl nämlich vor siebeneinhalb Jahren sogar schon bei Real Madrid auf dem Trainingsplatz. "Er hat mit 10 Jahren bei Real Madrid vorgespielt, da gab es Trainings-Camps auf regionaler Ebene, eines in Großkrotzenburg in der Aschaffenburger Region", sagte Leisgang im "SZ"-Podcasts "Und nun zum Sport", "von dort ist er dann weitergekommen in die nächste Runde, die in Memmingen war. Da hat er sich wieder durchgesetzt und dann wurde er eben zu Real Madrid eingeladen und durfte im altehrwürdigen Bernabéu vorspielen".

Lennart Karl landete doch beim FC Bayern Dennoch klappte es letztlich nicht mit dem Wechsel des damals Zehnjährigen in die spanische Hauptstadt. Doch darüber war man in der Familie Karl wohl nicht allzu enttäuscht. Dass Karl nun für die Münchner groß aufspielt, hat der FCB wohl einem durchaus glücklichen Zufall zu verdanken, der schon einige Jahre zurückliegt.

"Das mit Real Madrid hat damals bekanntlich nicht geklappt. Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh drum ist, weil er das Gefühl hatte, dass es da gar nicht so um seinen Jungen ging – sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln", sagte Leisgang: "Deswegen hat sich das zerschlagen und die Familie betrauert das im Rückblick auch keinesfalls."

