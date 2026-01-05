Bundesliga live in sat.1, auf joyn und ran.de
FC Bayern München: Joshua Kimmich trifft überraschende Wahl - wer war sein bester Teamkollege?
- Veröffentlicht: 05.01.2026
- 13:13 Uhr
- ran.de
Joshua Kimmich hat in den vielen Jahren beim FC Bayern München mit zahlreichen Stars zusammengespielt. Doch wer war eigentlich sein bester Mitspieler? Die Antwort des Mittelfeld-Leaders ist ein wenig überraschend.
Egal ob Franck Ribéry, Arjen Robben, Harry Kane, Manuel Neuer oder Philipp Lahm. Joshua Kimmich hat die Bayern-Kabine in seiner Laufbahn schon mit zahlreichen Weltklasse-Spielern geteilt. Von daher ist die Frage nach dem besten Mitspieler, mit dem der 30-Jährige je zusammengespielt hat, schon recht fies.
Die Antwort von Kimmich dürfte dennoch einige überraschen. "Sehr spektakulär fand ich Franck Ribéry, von dem, was er konnte und von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es eher Thiago", setzte der Bayern-Star zur Beantwortung der im Rahmen eines Fanclub-Besuchs gestellten Frage an, ehe er einen anderen Namen nannte.
"Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba", so sein Entschluss. Die Erklärung dafür ließ er direkt folgen. "Spieler, Mensch, Mentalität - neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine einer, der sehr wichtig war, der mit jedem konnte, jeden integriert und geholfen hat. Ich nehm' den David", führte er aus.
Kimmich und Alaba gewannen 2020 das Triple mit dem FCB
Kimmich und Alaba spielten von 2015 bis 2021 zusammen beim FC Bayern, ehe sich der Österreicher in Richtung Real Madrid verabschiedete. Beide gehörten dem Team an, das in der Saison 2019/20 das Triple gewann.
Für Alaba lief es bei den Madrilenen allerdings nur in den ersten Jahren gut. Der Abwehr-Allrounder wurde dann von einem Kreuzbandriss gebremst, von dem er sich nie so ganz erholen konnte. Aufgrund weiterer Blessuren und Verletzungen kam Alaba auch in dieser Saison bislang kaum zum Einsatz.
Sein 2026 auslaufender Vertrag soll nicht verlängert werden. Leise Gerüchte bezüglich einer möglichen Bayern-Rückkehr gab es zwar hier und da, jedoch würde dieser Schritt überraschen. Einen Fürsprecher hätte der 33-Jährige in Kimmich aber wohl in jedem Fall.