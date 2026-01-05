Joshua Kimmich hat in den vielen Jahren beim FC Bayern München mit zahlreichen Stars zusammengespielt. Doch wer war eigentlich sein bester Mitspieler? Die Antwort des Mittelfeld-Leaders ist ein wenig überraschend.

Egal ob Franck Ribéry, Arjen Robben, Harry Kane, Manuel Neuer oder Philipp Lahm. Joshua Kimmich hat die Bayern-Kabine in seiner Laufbahn schon mit zahlreichen Weltklasse-Spielern geteilt. Von daher ist die Frage nach dem besten Mitspieler, mit dem der 30-Jährige je zusammengespielt hat, schon recht fies.

Die Antwort von Kimmich dürfte dennoch einige überraschen. "Sehr spektakulär fand ich Franck Ribéry, von dem, was er konnte und von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es eher Thiago", setzte der Bayern-Star zur Beantwortung der im Rahmen eines Fanclub-Besuchs gestellten Frage an, ehe er einen anderen Namen nannte.

"Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba", so sein Entschluss. Die Erklärung dafür ließ er direkt folgen. "Spieler, Mensch, Mentalität - neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine einer, der sehr wichtig war, der mit jedem konnte, jeden integriert und geholfen hat. Ich nehm' den David", führte er aus.