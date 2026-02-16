Der FC Bayern München wollte Leon Goretzka zeitweise abschieben. Der Verein degradierte ihn zum Ersatzspieler und setzte ihn teilweise kaum noch ein. Doch der Mittelfeldspieler zeigt, wie sich ein echter Profi zu verhalten hat. Ein Kommentar. Aus Bremen berichtet Oliver Jensen, Er war zur Stelle, als er gebraucht wurde. Nachdem Leon Goretzka in drei der vorherigen vier Pflichtspiele nicht eingesetzt wurde, stand er am Samstag beim 3:0 bei Werder Bremen plötzlich in der Startelf. Und tat das, was ein Profi des FC Bayern München zu tun hat: Top-Leistungen abliefern. FC Bayern München: Eberl nennt Bedingungen für neuen Neuer-Vertrag - "Komfortable Torwart-Situation" Der 31-Jährige war neben dem Doppel-Torschützen Harry Kane der auffälligste Mann auf dem Platz. Vor dem 2:0 setzte er Gegenspieler Senne Lynen unter Druck und blockte den Ball ab. Auch defensiv arbeitete er viel für die Mannschaft, wurde seinem Ruf als Box-to-Box-Spieler gerecht und belohnte sich schlussendlich mit dem Treffer zum 3:0. Dafür gab es von ran die Bestnote 1.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Goretzka-Unruhe? Kompany setzt ihn auf null zurück

- Anzeige -

- Anzeige -

Goretzka beim FC Bayern: Mehrmals schon auf dem Abstellgleis Gut möglich, dass er bei den bevorstehenden Spielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wieder auf der Bank sitzen wird. Beschweren wird er sich darüber nicht. Goretzka ist ein Spieler, der sich einfach in den Dienst der Mannschaft stellt. Dabei schien es mehrmals so, als würde er auf dem Abstellgleis stehen. Besonders auffällig war dies im Sommer 2024, als Vincent Kompany das Traineramt beim FC Bayern übernahm. Sportvorstand Max Eberl sagte damals sogar öffentlich im Fernsehen, es würde für Goretzka schwer werden, zukünftig Spielzeit zu bekommen. FC Bayern München: Noten zum Spiel bei Werder Bremen - ein Star überrascht, einer enttäuscht Der Coach bekräftigte dies noch einmal, als er Goretzka am 3. Spieltag gegen Holstein Kiel gar nicht erst in den Kader aufnahm. Doch der Nationalspieler kämpfte sich zurück in die Mannschaft. Schlussendlich kam er vergangene Saison auf 40 Pflichtspiel-Einsätze, stand sogar 23 Mal in der Startelf - und lieferte Leistung ab. Der Fußball wäre besser und ehrlicher, wären alle so wie Leon Goretzka. Viele andere Spieler hätten sich beschwert, hätten ihre schlechte Stimmung offen ausgelebt. Von Goretzka gab es nie ein schlechtes Wort über die Verantwortlichen oder über Kompany. Im Gegenteil: Goretzka unterstrich jetzt noch einmal, er habe immer "ein super Verhältnis zum Trainer" gehabt, weil dieser ehrlich mit ihm umgegangen sei.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Bricht Harry Kane den Torjäger-Rekord? Kompany ist es egal!