Der FC Bayern München reagiert auf den Angriff von Borussia Dortmund mit einem klaren Sieg in Bremen. Die Noten und Einzelkritiken zu den Münchner Profis. Aus Bremen berichtet Oliver Jensen Der FC Bayern München hat die Attacke von Borussia Dortmund abgewehrt und seinerseits mit einem ungefährdeten Sieg gekontert. Der Rekordmeister gewann bei Werder Bremen mit 3:0 (2:0). Serhou Guirassy und Julian Ryerson überragen beim Sieg gegen Mainz - BVB-Noten und Einzelkritik Harry Kane (22., 26.) stellte mit einem Doppelpack vor der Pause die Weichen auf Sieg, nach der Pause besorgte Leon Goretzka (70.) den Endstand. Damit bleiben die Bayern in der Tabelle sechs Punkte vor dem BVB. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars in Bremen.

Manuel Neuer Der Torwart spielt lediglich 45 Minuten, weil er zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. Bis dahin ist er aufgrund der Harmlosigkeit von Bremen kaum gefordert. Die beste Chance hatte Felix Agu, der allerdings das Tor knapp verfehlte. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Allround-Spieler sorgte schon vor dem Spiel für Schlagzeilen, weil die Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern laut "Bild" aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen abgebrochen wurden. Seine erste Aktion ist ein Fehlpass, der aber ohne Folgen blieb. Überhaupt hat er defensiv teilweise seine Probleme, zum Beispiel gegen den schnellen Justin Njinmah. Ansonsten spielt er solide, ohne zu glänzen. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Innenverteidiger hat seine schwachen Momente, spielt zum Beispiel einen unnötigen Fehlpass in der eigenen Hälfte, ist auch bei dem Konter von Werder in der 36. Minute zu hoch platziert. In der 2. Halbzeit bleibt er weitestgehend fehlerfrei. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Er sorgt für die Sicherheit in der Defensive. In der 36. Minute läuft er einen Konter der Bremer ab, auch sonst ist er bei den Gegenangriffen von Werder meist zur Stelle. Ein sehr stabiler Auftritt. ran-Note: 2

Josip Stanisic Der Rechtsverteidiger entwickelte in den vergangenen Wochen immer mehr Offensivimpulse. Dieser Ansatz ist ihm in Bremen erneut anzusehen - auch wenn dadurch teilweise die rechte Seite zum Kontern einlädt. ran-Note: 3

Leon Goretzka Ein starker Auftritt! Der Mittelfeldspieler arbeitet viel für die Mannschaft, setzt vor dem 2:0 Torwart Mio Backhaus unter Druck und blockt den Ball ab. Er spielt die Bälle bei Umschaltbewegungen schnell nach vorne. Schlussendlich belohnt er sich mit dem Treffer zum 3:0. Auch defensiv ist er zur Stelle, klärt z.B. in der 80. Minute einen Konter ran-Note: 1

Joshua Kimmich Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Er findet etwas schwerlich in die Partie, ein verlorener Zweikampf im Mittelfeld leitet die erste Chance für Werder ein. Danach findet er zunächst zu seiner gewohnten Form, hat sehr viele Ballkontakte, verliert dann allerdings in der 64. Minute den Ball an der eigenen Grundlinie und ermöglicht Werder die beste Chance des Spiels. Nach 75 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 4

Lennart Karl Mit einem starken Dribbling holt er den Elfmeter heraus, dribbelt an vier Gegenspielern vorbei, ehe er von Senne Lynen zu Fall gebracht wird. Danach findet er zur Spielfreude zurück, die ihm in den vergangenen Wochen teilweise fehlte. Seine Dribblings sind kaum zu stoppen. Auch defensiv verhält er sich klug. ran-Note 2

Serge Gnabry Der Offensivspieler ist in der 1. Halbzeit weniger auffällig als seine Mitspieler. In der 63. Minute hat er nach Vorarbeit von Kane eine Top-Chance, kann diese allerdings nicht nutzen. ran-Note: 3

Luis Diaz Er ist der Vorlagengeber zum 2:0, indem er einen Pass in der gegnerischen Hälfte abfängt und zu Kane weiterleitet. Eine Großchance lässt er ungenutzt, weil er im Eins-gegen-eins am Torwart scheitert. Dafür ist er an der Entstehung des 3:0 mit beteiligt. ran-Note: 2

Harry Kane Mit zwei Toren der Mann des Spiels. Den Elfmeter zum 1:0 verwandelt er wie gewohnt - zwar ahnte Werder-Torwart Mio Backhaus die richtige Ecke, doch der Ball war einfach zu platziert geschossen. Vier Minuten später lässt er das 2:0 folgen, indem er den Ball aus der Distanz gegen den Innenpfosten ins Tor setzt. Auch seine Spielübersicht ist gewohnt stark, legt zum Beispiel in der 63. Minute stark für Gnabry ab. ran-Note: 1

Jonas Urbig Der Torwart kommt zur Halbzeit ins Spiel und hat Glück, dass Marco Grüll den Kopfball direkt nach der Halbzeit an den Pfosten setzt. In der 64. Minute ist er gefordert und pariert stark den Abschluss aus kurzer Distanz von Romano Schmid. Überhaupt ist er sehr wachsam, hat einen guten Spielüberblick und kommt zum richtigen Zeitpunkt heraus. ran-Note: 2

Jamal Musiala Der Offensivspieler wird in der 69. Minute für Gnabry eingewechselt, ist sofort im Spiel, hat viel Ballsicherheit und ist an der Entstehung des 3:0 entscheidend beteiligt. Überhaupt bringt er viel Energie ins Spiel. ran-Note: 2

Alphonso Davies Davies kommt in der 69. Minute für Stanisic ins Spiel und bereitet mit einer tollen Vorlage das 3:0 für Goretzka vor. Mit seiner Schnelligkeit setzt er offensiv wichtige Impulse, ist aber auch defensiv zur Stelle. ran-Note: 2

Tom Bischof Bischof wird für Kimmich eingewechselt. Er fügt sich gut in die Partie ein, spielt einige gute Bälle und darf schlussendlich den Sieg mit bejubeln. ran-Note: Ohne Bewertung