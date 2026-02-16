Die Zukunft von Manuel Neuer ist weiter offen. Nun verrät Bayern-Sportvorstand Max Eberl, unter welchen Vorausetzungen der Ex-Nationaltorhüter auch in der kommenden Saison im Tor der Münchner stehen wird.

Sportvorstand Max Eberl hat eine mögliche Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer bei Fußball-Rekordmeister FC Bayern München an Bedingungen geknüpft.

"Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein", sagte Eberl bei "Sport1" und ergänzte: "Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen."

Mit bald 40 Jahren sei Neuer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, "immer noch ein Top-Torhüter in Europa. Aber natürlich muss es so weitergehen", meinte Eberl und sagte mit Blick auf die anstehenden Vertragsgespräche: "Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und das wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden."