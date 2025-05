Eine Verlängerung mit dem Flügelstürmer soll lediglich eine Frage der Zeit sein. Der deutsche Nationalspieler hat längst klar gemacht, in München bleiben zu wollen.

Leroy Sane: Der Traum von der Champions League

Vor allem der Gewinn der Champions League treibe Sane an - auch den DFB-Pokal wolle der Offensivstar beim FC Bayern unbedingt noch gewinnen.

Seit 2020 spielt der Tempodribbler in der bayrischen Hauptstadt. In den fünf Jahren konnte Sane dreimal die Meisterschaft gewinnen - am Samstag kann der vierte Titel folgen, wenn der FC Bayern bei RB Leipzig gewinnt.

FC Bayern München: Darum hat Leroy Sane den Berater gewechselt