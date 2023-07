FC Bayern München: Lucas Hernandez äußert Kritik nach Wechsel zu Paris St. Germain

David Raya

Der FC Brentford war 2022/23 eines der Überraschungsteams in England. Das haben sie auch Keeper David Raya zu verdanken. Der Spanier sieht sich offenbar zu Höherem berufen, ein Schritt zum FC Bayern wäre also denkbar. Ein Ersatz ist mit Mark Flekken bereits verpflichtet. Allerdings will Brentford wohl mehr als 40 Millionen Euro für den Schlussmann. Das wird der FCB kaum bezahlen. © Offside Sports Photography