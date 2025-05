Jonathan Tah zupfte stolz an seiner neuen Arbeitskleidung. "Es hat sich sehr groß angefühlt, das Trikot so zu sehen - mit meiner Nummer und meinem Namen", berichtete der Nationalspieler glücklich. Die Nummer vier der DFB-Elf ist zukünftig auch die Nummer vier des FC Bayern München . Und beim Rekordmeister sind sie sich sicher: Die (noch) ablösefreie Verpflichtung des Abwehrchefs vom Konkurrenten Bayer Leverkusen ist ein echter Coup.

"Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", sagte Tah, der beim DFB unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Stammpersonal zählt. Auch deswegen blicken sie in der Münchner Führungsriege stolz auf diesen Transfer. Ist es doch seit jeher der Wunsch, die besten deutschen Nationalspieler an der Säbener Straße zu versammeln.

FC Bayern München: Kommt Tah mit zur Klub-WM?

Das sieht auch Tah so. Alle Gegenspieler hätten "automatisch diesen großen Respekt vor dem gesamten Klub und der Mannschaft", sagte der 35-malige Nationalspieler: "Deswegen freut es mich, dass ich hier bin und auf der anderen Seite stehen darf." Nur: ab wann?

Alle Spiele des FC Bayern bei der Klub-WM und des BVB werden LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de übertragen.

Tahs Vertrag in Leverkusen läuft bis zum 30. Juni - die Münchner wollen den Innenverteidiger aber am liebsten schon mit zur Klub-WM in die USA nehmen. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni (live in Sat.1, Joyn und ran.de). Leverkusen verlangt für die vorzeitige Freistellung seines Abwehrchefs laut "Abendzeitung" eine Ablöse im niedrigen Millionen-Bereich sowie eine Beteiligung an Prämien aus dem Turnier.

Die Bayern scheinen geneigt, aufgrund der dünnen Personalsituation in der Defensive auf die Forderungen einzugehen. Wie betonte Eberl noch? Eine Figur wie Tah "tut uns gut. Sie tut uns gut für die Abwehr - und für die Zukunft des FC Bayern."