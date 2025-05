U20-Nationalspieler Quarshie verlässt Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim lässt Youngster Joshua Quarshie endgültig ziehen. Wie die Kraichgauer mitteilten, wechselt der 20-Jährige zwei Jahre vor Vertragsende zum englischen Zweitligisten FC Southampton. In der abgelaufenen Saison war der Innenverteidiger erst an Fortuna Düsseldorf und zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. In Hoffenheim war der deutsche U20-Nationalspieler lediglich zu einem Bundesliga-Einsatz im November 2022 gekommen.