FC Bayern München - Mainzer sauer wegen Elfmeter: "Ärgern uns darüber"

  • Veröffentlicht: 14.12.2025
  • 21:38 Uhr
  • Andreas Reiners und Martin Volkmar

Der 1. FSV Mainz 05 kommt beim FC Bayern zu einem überraschenden 2:2. Verärgert sind die Gäste im Nachhinein trotzdem.

Von Andreas Reiners und Martin Volkmar

Im Vorfeld hätte der FSV Mainz 05 einen Punktgewinn beim dominanten Tabellenführer FC Bayern fraglos ansatzlos unterschrieben. Das 2:2 war am Ende ein wichtiger Punkt für den Tabellenletzten, und trotzdem gab es Ärger.

Zumindest ein bisschen, wie Sportdirektor Niko Bungert zugab.

Denn der Foulelfmeter für die Bayern in der Schlussphase war ein wohlwollender für die Gastgeber. Harry Kane glich in der 87. Minute vom Punkt zum 2:2 aus.

"Aus meiner Sicht war das nicht genug für einen Elfmeter", sagte Bungert auf ran-Nachfrage. "Und ich glaube auch nicht, dass sich der VAR meldet, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift. Das ist bitter für uns."

Von einem Bayern-Bonus wollte Bungert nicht direkt sprechen. Indirekt aber schon.

"Keine Ahnung", meinte er auf die entsprechende Frage. "Aber es ist auf jeden Fall vor der Kurve, da pfeift man vielleicht auch mal schneller in die Richtung der Heimmannschaft. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel rein interpretieren. Am Ende ist es so, dass es aus meiner Sicht kein Elfmeter war und wir uns darüber ärgern."

FSV Mainz nach 2:2 beim FC Bayern mit gutem Gefühl

Trotzdem stellte Bungert angesichts der schwierigen Voraussetzungen klar, dass man "ein gutes Gefühl" habe. Es war nach dem Unentschieden in der Conference League bei Lech Posen am Donnerstag das zweite Remis unter dem neuen Trainer Urs Fischer binnen weniger Tage.

Dass man sogar über drei mögliche Punkte spreche, so Bungert, "das spricht für die Moral, für die Leistung der Mannschaft, dass da mehr drin war. Es gibt uns Selbstvertrauen." Da war dann auch der Ärger schnell wieder verraucht.

