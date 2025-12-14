Der 1. FSV Mainz 05 überrascht den FC Bayern München beinahe in der Allianz Arena. Doch Harry Kane rettet dem souveränen Tabellenführer zumindest einen Punkt.

Der FC Bayern München hat völlig überraschend zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison Punkte liegen gelassen und die Patzer der Verfolger ungenutzt gelassen. Der Rekordmeister kam gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 beim Bundesliga-Comeback von Trainer Urs Fischer nur zu einem hart erkämpften 2:2 (1:1) und wendete dabei knapp eine Blamage ab.

Kacper Potulski (45.+2) und Jae-Sung Lee (67.) sorgten für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung der Mainzer und beinahe für einen Traumstart unter Fischer. Jungstar Lennart Karl (29.) hatte die Bayern zunächst auf Kurs gebracht. Harry Kane glich aber noch per Foulelfmeter aus (87.), nachdem er selbst von Potulski gehalten worden war.

Dank der Patzer von RB Leipzig (1:3 bei Union Berlin) und Borussia Dortmund (1:1 beim SC Freiburg) wuchs der Vorsprung an der Tabellenspitze für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auf neun Punkte.

Während bei den Bayern Hiroki Ito nach über neun Monaten sein Startelf-Comeback gab, mussten die Mainzer auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Neben den gesperrten Dominik Kohr und Paul Nebel fehlten Robin Zentner, Philipp Mwene, Kapitän Silvan Widmer und Nadiem Amiri. Dennoch sei es keine Lösung, "sich nur hinten reinzustellen", hatte Fischer betont.