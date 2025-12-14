Der FC Bayern München hatte für das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 prominente Unterstützung. Thomas Müller stattete seinem Ex-Klub einen Besuch ab.

Nach dem Ende der Saison in der MLS zog es Thomas Müller wieder in die Heimat. Und in dem Zusammenhang dann auch schnell wieder zum FC Bayern München.

"Wieder dahoam in Bayern", schrieb Müller am Sonntag und wünschte seinen Fans "einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente".

Knapp eine Woche nach dem verpassten Titelgewinn in der Major League Soccer (MLS) mit den Vancouver Whitecaps stattete Müller dazu seinem Ex-Klub einen Besuch ab und sah sich das Bundesliga-Heimspiel des Rekordmeisters gegen den 1. FSV Mainz 05 (im Liveticker) an.

Dabei nahm er an der Seite der Bayern-Macher Karl-Heinz Rummenigge (Aufsichtsrat), Max Eberl (Sportvorstand) und Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef) Platz.