Soll in Ruhe Schulabschluss machen

FC Bayern München: Max Eberl - Das ist sein Plan mit Lennart Karl

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 11:02 Uhr
  • ran.de

Lennart Karl gilt als das vielversprechendste Talent im deutschen Fußball. Der FC Bayern hat einen klaren Plan mit dem Youngster.

Der FC Bayern München setzt auf den 17-jährigen Lennart Karl als vielversprechendes Talent in der Offensive. Sportvorstand Max Eberl hat klare Pläne für die Weiterentwicklung des jungen Spielers, der bereits in der Bundesliga und Champions League überzeugt hat.

Karl, der aufgrund seiner Statur von 1,68 Metern Körpergröße den Spitznamen "Karl der Große" trägt, lebt derzeit auf dem Campus. Der Linksfuß hat in dieser Saison zehn Bundesliga-Einsätze und drei Champions-League-Partien absolviert.

Dabei erzielte er zwei Tore in der Königsklasse, darunter eines beim 1:3 gegen Arsenal, wo er als einer der besten Münchner Spieler hervorstach.

DFB-Pokal, 1. FC Union Berlin - FC Bayern München: Karl zaubert, Goretzka wackelt - die Noten der FCB-Stars

FC Bayern München - Eberl adelt Karl: "Keine Arroganz"

Eberl lobt Karls technische Fähigkeiten, insbesondere seinen starken linken Fuß, sowie seine harmonische Zusammenarbeit mit Teamkollegen wie Joshua Kimmich. "Er hat keine Arroganz, aber Selbstvertrauen und spielt frei, ohne viel nachzudenken", so der 52-Jährige gegenüber der "Sport Bild".

Fußball, Herren, Saison 2025 2026, 1. Bundesliga (10. Spieltag), 1. FC Union Berlin - FC Bayern München, Ilyas Ansah (1. FC Union Berlin) erzielt das vermeintliche Tor zum 1:0 gegen Jonathan Tah (B...

Der FCB hat im August einen Dreijahresvertrag mit Karl abgeschlossen, der ab seinem 18. Geburtstag am 22. Februar 2026 bis Sommer 2029 laufen wird. Die Verhandlungen wurden von Berater Michael Ballack begleitet, der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Entwicklung in sportlicher, schulischer und persönlicher Hinsicht.

Das Wichtigste in Kürze

Zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany hat Eberl laut "Sport Bild" entschieden, Karl als Backup für Michael Olise zu etablieren. Um seine Spielzeit zu sichern, wurde bewusst auf eine Neuverpflichtung in dieser Position verzichtet – eine Entscheidung, die um die Klub-WM im Sommer gefällt wurde.

Bayern versteckt den Youngster nicht vor der Öffentlichkeit: Medienkontakte sind erlaubt, um seine Persönlichkeit zu fördern. Karls Eltern ziehen nächstes Jahr von Frammersbach nach München; bis dahin bleibt er auf dem Campus und absolviert seinen Realschulabschluss.

Nach dem Schulabschluss könnte in den Sommerferien dann auch noch eine Teilnahme an der WM mit der Nationalmannschaft folgen.

Auch interessant: FC Bayern siegt bei Union Berlin: Leon Goretzka ist erneut Teil des Problems

