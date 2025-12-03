- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal - Union Berlin vs. FC Bayern München: Karl zaubert, Goretzka wackelt - die Noten der FCB-Stars

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 09:43 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die Bayern ringen Union in einem harten Pokalfight nieder und stehen nach einem knappen Sieg im Viertelfinale. ran hat die Einzelkritik und die Noten für die Bayern-Stars.

Von Tobias Wiltschek

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals, hat dafür bei Union Berlin aber hart kämpfen müssen.

Nach zwei Eigentoren der Berliner, einem Treffer von Harry Kane und einem verwandelten Elfmeter von Leopold Querfeld stand es zur Pause 3:1 für die Gäste.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Nach dem Seitenwechsel aber sorgte ein erneutes Elfmetertor von Querfeld noch einmal für Spannung. Am Ende setzten sich die Bayern mit 3:2 durch.

ran zeigt die Noten und Einzelkritik der Bayern-Stars.

- Anzeige -

Manuel Neuer

Im Bundesliga-Spiel vor einigen Wochen noch mit einem krassen Aussetzer, nun die Sicherheit in Person. Zeigt sich unbeeindruckt von den Diskussionen um seine Person. Bei den Elfmetertoren hat er keine Chance, bewahrt sein Team in der zweiten Halbzeit mit ein paar starken Szenen vor dem Ausgleich.

ran-Note: 2

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Konrad Laimer

Wird auch gegen Union wieder auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Ist bei der ersten gefährlichen Aktion der Gastgeber zur Stelle und blockt den Schuss von Rothe. Ansonsten auch immer wieder am Angriffsspiel beteiligt, vor allem im Zusammenspiel mit Karl. Wird in der Schlussphase von Ito ersetzt.

ran-Note: 3

Dayot Upamecano

Beweist auch gegen Union, dass er sich trotz der Diskussionen um seine Zukunft zumindest größtenteils auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Sicher in der Defensive, mit ein paar gescheiten Pässen ins letzte Drittel. Handelt sich kurz vor Schluss noch Gelb für ein taktisches Foul ein.

ran-Note: 3

- Anzeige -

Jonathan Tah

Lässt sich zunächst von den Pfiffen der Union-Fans bei jedem Ballkontakt nicht beeindrucken. Ist dann aber für einen Augenblick unkonzentriert und macht die Partie durch sein Handspiel im Strafraum kurz vor der Pause zumindest etwas spannend.

ran-Note: 3

- Anzeige -

Josip Stanisic

Spielt auf seiner zuletzt angestammten Position links hinten. Ist offensiv nicht ganz so auffällig wie Laimer und nicht immer sattelfest. Verliert kurz vor der Pause das Kopfballduell mit Diogo Leite, der das Tor nur knapp verfehlt.

ran-Note: 3

- Anzeige -

BVB und Bayern interessiert? Said El Mala bezieht Stellung

- Anzeige -

Joshua Kimmich

Spielt zwar nicht komplett fehlerfrei, ist aber am Erfolg entscheidend beteiligt. Sein früher Ballverlust führt zum ersten Abschluss von Union. Kurze Zeit später aber mit seiner Ecke, die zum Eigentor führt,  entscheidend an der Führung beteiligt. Auch das Kopfballtor von Kane bereitet er so vor.

ran-Note: 2

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic

Spielt den offensiveren Part des Sechser-Gespanns solide und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Vor dem 1:0 mit einem leichten, aber nicht strafbaren Rempler gegen Rönnow. Humpelt kurz nach der Pause vom Feld und wird von Goretzka ersetzt.

ran-Note: 3

Michael Olise

Hat oft den Ball, geht immer wieder ins Dribbling. Nicht immer erfolgreich dabei. Wirkt manchmal, als ob er den zweiten vor dem ersten Schritt machen will. Dennoch ein konstanter Unruheherd, der mit seinem Freistoß das nächste Eigentor der Berliner vorbereitet. Verliert aber auch viele Bälle. Wird kurz vor Schluss von Kim ersetzt.

ran-Note: 4

- Anzeige -
- Anzeige -

Lennart Karl

Erhält auch im Pokal erst einmal den Vorzug vor dem leicht erkälteten Gnabry. Von Beginn an auf Betriebstemperatur. Glänzt mit Tempodribblings genauso wie mit blitzgescheiten Pässen und tunnelt auch noch Gegenspieler Querfeld. Die Krönung in Form eines Tores bleibt ihm verwehrt. Macht in der 73. Minute Platz für Gnabry.

ran-Note: 2

Luis Diaz

Gelingt diesmal kein Wundertor wie noch im Bundesliga-Aufeinandertreffen. Auch sonst offensiv nicht so auffällig wie zuletzt, auch weil ihn seine Mitspieler nur selten in Szene setzen. Erst als Gnabry kommt, wird er gefährlicher.

ran-Note: 4

- Anzeige -

Harry Kane

Macht auch im Pokalspiel sein Tor, sorgt aber auch unfreiwillig wieder für Hoffnung bei Union, weil er mit einem Foul im Kopfballduell im eigenen Strafraum den zweiten Elfmeter für die Eisernen verursacht.

ran-Note: 3

- Anzeige -

FC Bayern - Eberl verteidigt sich nach Neuer-Aussage

Leon Goretzka (ab 49. Minute)

Kommt kurz nach Wiederbeginn für den angeschlagenen Pavlovic und ist zunächst häufiger mit Abwehraufgaben beschäftigt, als ihm lieb sein dürfte. Tritt offensiv kaum in Erscheinung und ist hinten anfällig. Wackelt ab und zu bedenklich.

ran-Note: 4

Serge Gnabry (ab 73. Minute)

Kommt für Karl ins Spiel und hat sofort Einfluss auf die Offensiv-Aktionen der Bayern. Bereitet eine Großchance von Luis Diaz vor.

ran-Note: 2

Min-jae Kim (ab 86. Minute)

Kommt noch für ein paar Minute für Olise ins Spiel.

ran-Note: keine Benotung

Hiroki Ito (ab 86. Minute)

Wird in der Schlussphase für Laimer eingwechselt.

ran-Note: keine Benotung

Mehr News und Videos
Torhueter Daniel Peretz (HSV) Fussball, Saison 2025 2026, Maenner, Herren, DFB Pokal, Achtelfinale,Volksparkstadion Hamburg, Hamburger SV gegen Holstein Kiel, 0-0, 1-1 Verlaengerung, 2-4 Elfmetersc...
News

Bayern-Leihgabe Peretz: Keine Zukunft beim HSV?

  • 04.12.2025
  • 10:25 Uhr
Deniz Undav zählt nach
News

Undav muss nachzählen: "Weiß selber nicht mehr, wie viele Tore"

  • 04.12.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1069887597
News

Bayern-Fans toben: Heftiger Schiri-Ärger bei Dusel-Sieg

  • 04.12.2025
  • 10:11 Uhr
schlotterbeck
News

BVB-Noten zum Pokalaus: Schlotterbeck tappt in die Falle

  • 04.12.2025
  • 09:42 Uhr
Der FC Bayern steht im Viertelfinale des DFB-Pokals
News

Fünf Standardtore: Bayern zittert sich ins Viertelfinale

  • 04.12.2025
  • 09:41 Uhr
1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16
News

Kommentar: Bayern besteht seine größte Prüfung

  • 04.12.2025
  • 09:41 Uhr
03.12.2025, xtgx, Fussball DFB Pokal 1 8 Finale, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen) verletzt, Verletzung, Schmerz, Schmerzen Leon Goretzka (FC Bayern Mue...
News

Pavlovic schwerer verletzt? Kompany gibt Update

  • 04.12.2025
  • 09:40 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

Darum laufen heute zwei Pokalspiele im Free-TV

  • 04.12.2025
  • 08:54 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

  • 04.12.2025
  • 08:32 Uhr
Deutschland: Fussball DFB-Pokal 2025 26, Achtelfinale - 1. FC Union Berlin - FC Bayern München - An der Alten Försterei -Stadion (Berlin): Torjubel Harry Kane (FC Bayern München, 9) Lennart Karl (F...
News

FC Bayern: Arbeitssieg mit Rückfall in alte Muster

  • 04.12.2025
  • 06:21 Uhr