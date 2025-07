Es rumort mal wieder gewaltig an der Geschäftsstelle an der Säbener Straße. Max Eberl steht aktuell mal wieder in der Kritik. Topziel Florian Wirtz entschied sich schnell gegen die Münchner, bisher konnte Eberl noch keinen offensiven Hochkaräter präsentieren. Ausgerechnet jetzt gießt ein ehemaliger FCB-Profi weiteres Öl ins Feuer.

Gemeint ist Markus Krösche. Der Erfolgs-Manager von Eintracht Frankfurt, der in den vergangenen Jahren nicht nur ein bemerkenswertes Händchen in Sachen Transfers bewiesen hat, sondern zahlreiche Shootingstars wie Randal Kolo Muani oder Omar Marmoush jüngst auch für Mondpreise verkauft hat.

Wie Ex-Bayern-Spieler Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" behauptet, soll bei den Münchner die Nachfolgersuche für Eberl im Hintergrund bereits auf Hochtouren laufen bzw. ein weiterer starker Mann in Sachen Transfers beim Rekordmeister installiert werden: "Ich sage es mal ganz leise. Ich habe gehört, nächstes Jahr ist ein Herr Krösche beim FC Bayern und das er eine Position übernimmt."

"Also ich glaube, dass Max Eberl nächstes Jahr ein Problem kriegen wird. Also ich möchte nicht das alles auf Max Eberl schieben. Aber die Transferpolitik ist natürlich schon ein bisschen chaotisch beim FC Bayern. Also man will Spieler, die kriegt man dann nicht, die gehen dann lieber woanders hin und, und, und", führte der 56-Jährige weiter aus.

Und weiter: "International hat es auch nicht so richtig funktioniert. Man ist da nicht besonders zufrieden. Und ich habe, wie gesagt, aus verschiedenen Kreisen gehört, dass man schon so gut wie sicher mit Markus Krösche so ein bisschen einig sein soll für die neue Saison. Mal ganz langsam, ganz dezent wollte ich das mal so in den Raum stellen."