HSV: Polzin soll verlängern, Poulsen kommen

Sport-Geschäftsführer Stefan Kuntz (62) vom Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat eine schnelle Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam um Chefcoach Merlin Polzin (34) angekündigt. Man befinde sich bei den Gesprächen auf "der Zielgeraden", um die im nächsten Sommer auslaufenden Verträge bis 2027 zu verlängern.

Damit will Kuntz Polzin die "Sicherheit und Rückendeckung geben", dass der HSV wirklich an das Trainerteam glaubt, dass sie nicht mehr "die kleinen Hamburger Jungs" sind: "Nein, nein, das sind unsere Bundesliga-Trainer, mit denen wir bereit sind, durch Krisen durchzugehen. Und wir werden es auch müssen, weil wir Krisen bekommen werden."

Zudem bestätigte Kuntz, dass die Hamburger kurz vor der Verpflichtung des Angreifers Yussuf Poulsen (31) von RB Leipzig stehen. Der Transfer sei nur eine "Frage von drei, vier, fünf Tagen", sagte Kuntz. Poulsen soll bei den Hanseaten Fanliebling Davie Selke ersetzen, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist. Außerdem soll noch der argentinische Mittelfeldspieler Nicolás Capaldo von Red Bull Salzburg kommen, mit sechs bis acht potenziellen Zugängen sei der Verein insgesamt im Gespräch.

Das klare Ziel des HSV nach sieben Jahren Zweitklassigkeit sei der "Klassenerhalt", sagte Kuntz, den Aufsteiger erwarte bei seiner "schweren" Mission eine "brutale Wirklichkeit" nächste Saison, die Bundesliga sei "kein Spaß, das ist kein Kindergarten". Der HSV müsse sich nach dem Aufstieg umstellen, auch "lernen, zu kämpfen" und "eklig" und "kratzbürstig" zu sein.

In der Saisonvorbereitung bestreitet der HSV zwei Trainingslager in Herzogenaurach (14. bis 18. Juli) sowie auf Mallorca (6. bis 10. August), am 16. August steht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FK Pirmasens das erste Pflichtspiel auf dem Programm.

In die Bundesliga startet der Traditionsklub mit dem Duell bei Borussia Mönchengladbach (23. August), ehe es schon am zweiten Spieltag zum Stadtderby gegen den FC St. Pauli kommt.