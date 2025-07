FC Bayern München: Mentaltrainer erklärt die möglichen Ängste von Jamal Musiala

Das Wichtigste in Kürze

Bosch verrät zwar keine Namen, sagte im Interview mit dem "kicker" allerdings, welcher Spieler ihn in puncto mentaler Stärke besonders beeindruckt: Jamal Musiala.

"Er hat sich vom schüchternen Talent zu einer Führungsfigur beim FC Bayern und in der Nationalelf entwickelt. Seine schwere Verletzung, die er leider bei der Klub-WM erlitten hat, ist nun die nächste große Herausforderung, die ihn weiter wachsen lässt."

Der 22-jährige Offensivspieler hatte sich im Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain in den USA im Rahmen einer Luxation des Sprunggelenks eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen und war zur Halbzeitpause ausgewechselt worden. Er wurde bereits operiert.

Der lange Weg zurück sei laut Einschätzung von Bosch gleichermaßen eine körperliche wie auch eine mentale Aufgabe. "Körperliche Fitness ist die Grundvoraussetzung, klar. Aber wir kennen alle Fußballer, die Verletzungen hatten oder haben, dass es bei ihnen eine Angst vor einem Rückschlag gibt, die in jedem Training, in jedem Spiel aufploppen kann", so der Mentaltrainer.

"Plus der Druck von außen, vor allem medial. Oder Verlustängste bezüglich des Standings, der Karriere, des Marktwertes. Also sind all diese mentalen Komponenten die halbe Miete auf dem Weg zurück, und genau die kann man trainieren."