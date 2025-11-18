Anzeige
Interesse aus England

FC Bayern München: Michael Olise von Top-Klubs umworben - ist er ein möglicher Salah-Nachfolger?

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 13:48 Uhr
  • ran.de

Michael Olise wird Medienberichten zufolge von Top-Klubs beobachtet. Grund zur Sorge, dass der FC Bayern München ihn verlieren könnte, besteht aber wohl nicht.

Michael Olise ist neben Harry Kane der wohl stärkste Spieler des FC Bayern München in dieser Hinrunde. Neben zehn selbst erzielten Treffern legte er neun weitere Tore vor.

Das ruft offenbar andere Vereine auf den Plan: Wie die "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Recherchen und englischen Medien berichtet, sind sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool daran interessiert, den französischen Nationalspieler zu kaufen.

Bis zu 200 Millionen Euro wollen die reichen Klubs von der Insel demnach bieten. Müssen die Münchner also Sorgen haben, ihren Starspieler (Marktwert laut transfermarkt.de 130 Millionen Euro) zu verlieren?

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Keine Ausstiegsklausel, kein Olise-Verkauf

Die Antwort ist relativ klar: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nein. Zwar würde, sollte die kolportierte Summe stimmen, ein Transfer die meisten Verkaufsrekorde pulverisieren, allerdings hat der Rekordmeister kein Interesse, Olise zu verkaufen.

"Er ist kein sehr realistisches Ziel, ich glaube nicht, dass Bayern daran denkt, ihn zu verkaufen", sagt Transfer-Journalist Dean Jones. Wie bei fast allen Spielern legt der FCB Wert darauf, keine Ausstiegsklausel in den Vertrag zu schreiben.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Das ist auch beim Franzosen der Fall. Einzig und allein wenn er seinen Wechsel forcieren würde, bestünde eine Mini-Chance bei Olise, dass er wechselt. Laut "Merkur" fühlt er sich jedoch pudelwohl in München.

Liverpool sucht offenbar bereits einen Nachfolger für Flügelstürmer Mohamed Salah, der in dieser Saison in einer Formkrise steckt.

Mehr News und Videos
Eugen Polanski hofft auf ein Kleindienst-Comeback
News

Trainerfrage geklärt: Gladbach setzt auf Polanski

  • 18.11.2025
  • 13:51 Uhr
Legende des Sports 2025: Rudi Völler
News

Adeyemi-Strafbefehl: Völler spricht von "dummem Fehler"

  • 18.11.2025
  • 13:03 Uhr
Die Bayern trainieren seit 1949 an der Säbener Straße
News

1860-Chaoten provozieren Bayern mit Graffiti-Aktion

  • 18.11.2025
  • 09:45 Uhr
imago images 1068707449Update
News

Asllani und El Mala weiter Thema bei Bayern?

  • 18.11.2025
  • 08:07 Uhr
U21-Kapitän Tom Bischof
News

Bischof: "Werde mich bei Bayern durchsetzen"

  • 18.11.2025
  • 05:43 Uhr
DFB Maenner Nationalmannschaft, Men national team, Nationalteam , WM 2026 Qualifikation, World Cup 2026 Qualifiers, luxembourg vs Deutschland, stade de Luxembourg Said El Mala, Deutschland Aktion, ...
News

Mega-Ablöse? Topklub zeigt wohl Interesse an El Mala

  • 17.11.2025
  • 18:31 Uhr
imago images 1067767002
News

Nach langer Verletzung: Comeback von FCB-Star rückt näher

  • 17.11.2025
  • 17:59 Uhr
Oliver Ruhnert arbeitete zuletzt als Chefscout für Union
News

Ex-Union-Manager wechselt endgültig in die Politik

  • 17.11.2025
  • 17:53 Uhr
Der FC Bayern testet in Salzburg
News

FC Bayern testet in Salzburg

  • 17.11.2025
  • 15:08 Uhr
Tim Kleindienst trainiert wieder
News

Kleindienst zurück im Gladbacher Teamtraining

  • 17.11.2025
  • 13:16 Uhr