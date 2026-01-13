Das Warten hat ein Ende: Vier Monate nach dem bislang einzigen Saisonsieg in der Bundesliga hat Mainz 05 das Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim am Dienstagabend mit 2:1 (1:0) gewonnen und den letzten Tabellenplatz verlassen.

Zugleich war es der erste Ligaerfolg des 1. FSV Mainz 05 unter dem neuen Trainer Urs Fischer, der Anfang Dezember die Nachfolge von Bo Henriksen angetreten hatte.

Kapitän Silvan Widmer (30.) und Nadiem Amiri (49.) schossen für die Rheinhessen den lange ersehnten Dreier heraus, der Treffer durch Stefan Schimmer (60.) war für den 1. FC Heidenheim zu wenig. Durch die elfte Saisonniederlage beendet nun der Klub von der Ostalb die Hinrunde als Schlusslicht der Tabelle, ausschlaggebend ist die schlechtere Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Mainzern.

Nach dem leichtfertig hergeschenkten Sieg am Samstag, als Mainz sich bei Union Berlin nach einer 2:0-Führung noch mit einem 2:2 hatte begnügen müssen, erwartete Fischer im Vorfeld der Partie gegen den direkten Konkurrenten Heidenheim "ein Kampfspiel, der Platz wird sein Übriges dazu beitragen." Der Begegnung bescheinigte der Schweizer "Finalcharakter."