Der BVB tut sich gegen Weder Bremen lange schwer, gewinnt dann aber doch noch klar. Während ein Stürmer endlich wieder trifft, muss ein Abwehrspieler schon zur Pause wieder runter. Von Tobias Wiltschek Borussia Dortmund hat nach einem lange glanzlosen Auftritt gegen Werder Bremen mit 3:0 gewonnen und damit Platz zwei hinter dem FC Bayern gefestigt. Bundesliga: Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen abgesagt

"Seltene Erkrankung": Bayern-Star Sacha Boey fällt aus In der ersten Halbzeit reichte den weitgehend ideenlos agierenden Dortmundern ein Eckball von Julian Ryerson und ein wuchtiger Kopfball von Nico Schlotterbeck, um die Führung zu gehen. Erst in der Schlussphase kamen die Hausherren durch zwei weitere Tore von Marcel Sabitzer und dem eingewechselten Serhou Guirassy zu einem souveränen Sieg. ran hat jeden Dortmunder Spieler gegen Werder unter die Lupe genommen und präsentiert die Einzelkritik der BVB-Stars.

Gregor Kobel Sicherer Rückhalt beim BVB. Meistert schon früh seine erste Prüfung, als er einen - zugegebenermaßen recht unplatzierten - Schuss von Njinmah pariert. Auch im zweiten Duell mit dem Werder-Stürmer erfolgreich, als er reaktionsschnell einen Lupfer abwehrt. ran-Note: 2

Niklas Süle Wirkt von Beginn an behäbig und bekommt für ein rustikales Foul an Njinmah schon früh die Gelbe Karte. Auch im Aufbauspiel ohne Impulse. Einen möglichen Platzverweis erspart ihm Kovac, indem er ihn zur Pause für Can auswechselt. ran-Note: 5

Waldemar Anton Hat in der ersten Halbzeit einige Probleme bei den schnellen Kontern der Bremer und baut auch im Spielaufbau die eine oder andere Unsauberkeit mit ein. In der zweiten Halbzeit etwas stabiler, aber noch etwas entfernt von seiner Normalform. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Hat gegen stark beginnende Bremer zunächst hinten einige Mühe. Trifft dann auf der anderen Seite per Kopf nach einer Ecke von Ryerson. In der Abwehr bis auf einen folgenlosen Ballverlust gewohnt solide. ran-Note: 2

Yan Couto Rotiert nach dem Remis gegen Frankfurt in die Startelf und beginnt auf der rechten Seite. Macht seine Sache zunächst ordentlich ohne große Ausreißer. Nach der Pause etwas engagierter - sowohl in der Offensive als auch in der Rückwärtsbewegung. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer An ihm läuft das Spiel in der ersten halben Stunde komplett vorbei, bis er sich aus der Distanz mal ein Herz nimmt und Werder-Keeper Backhaus prüft. Auch in der zweiten Halbzeit einer der wenigen Aktivposten beim BVB, der sich mit dem Tor zum 2:0 belohnt. ran-Note: 3

Felix Nmecha Im Pressing gewohnt stark, erobert auch ein paar Bälle zurück. Im Aufbauspiel aber ohne die zündende Idee, auch weil es an passenden Anspielstationen mangelt. Mit der Vorlage zum 2:0 von Sabitzer beteiligt. ran-Note: 3

Julian Ryerson Startet überraschend für Svensson auf der linken Seite. Bereitet dort per Ecke die Führung durch Schlotterbeck vor. In der Verteidigung aber auch mit ein paar Schwächen. Viele Bremer Angriffe laufen über seine Seite. Wird während der zweiten Halbzeit vom etatmäßigen Linksverteidiger Svensson ersetzt. ran-Note: 3

Maximilian Beier Ganz am Anfang mal mit ein paar Aktionen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit mehr oder weniger unsichtbar. Meldet sich in der zweiten Hälfte mit einer Doppelchance zurück. Das ist aber für einen Spieler mit seinen Ansprüchen zu wenig. ran-Note: 4

Carney Chukwuemeka Darf nach seinem späten Ausgleichstor in Frankfurt diesmal von Beginn an ran. Hat seine erste Szene aber in der Abwehr, als er mit einem riskanten Rückpass Kobel in Schwierigkeiten bringt. Nach vorne immer wieder mit schnellen Antritten, aber meist wirkungslos. Macht in der 67. Minute für Bellingham Platz. ran-Note: 4

Fabio Silva Erhält den Vorzug vor Guirassy, der erst einmal auf der Bank sitzt. Deutet seine spielerische Klasse immer wieder an, ihm fehlt jedoch die letzte Durchschlagskraft. Wird kurz vor Schluss von Adeyemi ersetzt. ran-Note: 4

Emre Can (ab 45. Minute) Kommt für den indisponierten Süle ins Spiel. Soll nicht nur die Abwehr stabilisieren, sondern auch das Angriffsspiel ankurbeln. Beides gelingt ihm ganz passabel. ran-Note: 3

Daniel Svensson (ab 67. Minute) Darf in der letzten halben Stunde auf seiner gewohnten linken Seite ran. Und ist gleich am vorentscheidenden 2:0 beteiligt, weil sein Pass auf Nmecha das Tor von Sabitzer einleitet. ran-Note: 2

Jobe Bellingham (ab 67. Minute) Kommt für Chukwuemeka ins Spiel und kann sich in der Schlussphase noch mit der Balleroberung vor dem 3:0 in Szene setzen. ran-Note: 3

Serhou Guirassy (ab 67. Minute) Schmort über eine Stunde lang auf der Bank. Wirkt zunächst noch etwas frostig, belebt das Angriffsspiel des BVB aber und sorgt mit seinem Tor für den 3:0-Endstand. ran-Note: 2