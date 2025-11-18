Interesse aus England
FC Bayern München: Michael Olise von Top-Klubs umworben - Rückkehr auf die Insel wirklich realistisch?
- Aktualisiert: 19.11.2025
- 09:28 Uhr
- ran.de
Michael Olise wird Medienberichten zufolge von Top-Klubs beobachtet. Grund zur Sorge, dass der FC Bayern München ihn verlieren könnte, besteht aber wohl nicht.
Michael Olise ist neben Harry Kane der wohl stärkste Spieler des FC Bayern München in dieser Hinrunde. Neben zehn selbst erzielten Treffern legte er neun weitere Tore vor.
Das ruft offenbar andere Vereine auf den Plan: Wie die "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Recherchen und englischen Medien berichtet, sind sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool daran interessiert, den französischen Nationalspieler zu kaufen.
Bis zu 200 Millionen Euro wollen die reichen Klubs von der Insel demnach bieten. Müssen die Münchner also Sorgen haben, ihren Starspieler (Marktwert laut transfermarkt.de 130 Millionen Euro) zu verlieren?
FC Bayern: Keine Ausstiegsklausel, kein Olise-Verkauf
Die Antwort ist relativ klar: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nein. Zwar würde, sollte die kolportierte Summe stimmen, ein Transfer die meisten Verkaufsrekorde pulverisieren, allerdings hat der Rekordmeister kein Interesse, Olise zu verkaufen.
"Er ist kein sehr realistisches Ziel, ich glaube nicht, dass Bayern daran denkt, ihn zu verkaufen", sagt Transfer-Journalist Dean Jones. Wie bei fast allen Spielern legt der FCB Wert darauf, keine Ausstiegsklausel in den Vertrag zu schreiben.
Das Wichtigste in Kürze
Das ist auch beim Franzosen der Fall. Einzig und allein wenn er seinen Wechsel forcieren würde, bestünde eine Mini-Chance bei Olise, dass er wechselt. Laut "Merkur" fühlt er sich jedoch pudelwohl in München.
Liverpool sucht offenbar bereits einen Nachfolger für Flügelstürmer Mohamed Salah, der in dieser Saison in einer Formkrise steckt.