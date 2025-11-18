Michael Olise wird Medienberichten zufolge von Top-Klubs beobachtet. Grund zur Sorge, dass der FC Bayern München ihn verlieren könnte, besteht aber wohl nicht.

Michael Olise ist neben Harry Kane der wohl stärkste Spieler des FC Bayern München in dieser Hinrunde. Neben zehn selbst erzielten Treffern legte er neun weitere Tore vor.

Das ruft offenbar andere Vereine auf den Plan: Wie die "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Recherchen und englischen Medien berichtet, sind sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool daran interessiert, den französischen Nationalspieler zu kaufen.

Bis zu 200 Millionen Euro wollen die reichen Klubs von der Insel demnach bieten. Müssen die Münchner also Sorgen haben, ihren Starspieler (Marktwert laut transfermarkt.de 130 Millionen Euro) zu verlieren?