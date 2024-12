Anzeige

Daniel Peretz Die Neuer-Vertretung zeigt sich nicht immer sicher. Ist in der 29. Minute reaktionsschnell und pariert einen Kopfball vom Mainzer Caci. Bei den beiden Gegentreffern ist ihm kein großer Vorwurf zu machen. ran-Note: 4

Konrad Laimer Der Rechtsverteidiger versucht, Akzente im Offensivspiel zu setzen. Allerdings fehlt es ihm teilweise an Genauigkeit und Abstimmung mit den Mitspielern. Das Gegentor zum 0:2 wird über seine Seite eingeleitet. Teilweise agiert er übermotiviert. ran-Note: 4

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Eric Dier Der Engländer kommt zu seinem zweiten Startelf-Einsatz, weil Dayot Upamecano eine Pause bekommt. Beim Gegentor zum 0:1 trägt er eine Mitschuld, weil er den Ball nicht festmachen kann. Auch beim 0:2 verteidigt Dier schwach. Nach 63 Minuten wird er aus taktischen Gründen für Tel ausgewechselt. ran-Note: 5

Min-Jae Kim Das war der vielleicht schwächste Kim im Bayern-Trikot! Die Fehlerliste ist lang: Er verschätzt sich in der 13. Minute bei einem hohen Ball im Mittelfeld. Die Folge ist die erste Großchance für Mainz. In der 28. Minute verliert er ein Kopfballduell – dies führt zur zweiten Chance des FSV. Beim Gegentor zum 0:1 verteidigt der Südkoreaner schlecht, beim 0:2 rückt er raus und verliert dann auch noch den Zweikampf. Das i-Tüpfelchen ist der falsche Einwurf in der Nachspielzeit. ran-Note: 5

Raphael Guerreiro Der Linksverteidiger wird bereits in der 58. Minute aus dem Spiel genommen. Bis dahin hat er mit den Mainzern seine Probleme, gewinnt nur 20 Prozent der Zweikämpfe. Im Spiel nach vorne findet er kaum Lösungen. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Der Mittelfeldchef hat mit dem Pressing von Mainz seine Probleme. Beim ersten guten Angriff der 05er ist Kimmich nicht handlungsschnell genug. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit unterlaufen ihm untypische Fehler. Beim Gegentreffer zum 0:2 kommt er zu spät und kann daher nicht klären. Immerhin leitet sein abgeblockter Schuss das 1:2 ein. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Nachdem der 20-Jährige beim Champions-League-Spiel am Dienstagabend auf der Bank saß, kehrt er anstelle von Leon Goretzka in die Startelf zurück. In der ersten Halbzeit gelingt es ihm nicht, Struktur in das Spiel zu bringen. Nach 58 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 4

FC Bayern: Müller-Nachfolger? "Der neue Leader wird kommen"

Michael Olise Nach seinem Gala-Auftritt gegen Schachtar Donetsk mit zwei Toren beginnt er voller Selbstvertrauen. In der 6. Minute trifft der Franzose den Außenpfosten, fünf Minuten später landet sein Kopfball auf dem Obernetz. Beim Gegentor zum 0:1 verteidigt er schlecht. Danach allerdings taucht Olise ab und lässt sich von der Unsicherheit der Mitspieler anstecken. ran-Note: 3

Jamal Musiala Der Ausnahme-Fußballer findet nie ins Spiel, kann seine technischen Qualitäten zu wenig einbringen. In der ersten Halbzeit bekommt er weder einen Torschuss noch eine Torschussvorlage zustande. Kurz nach Wiederanpfiff bekommt er den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle. Er deutet gelegentlich seine Qualität am Ball an, spielt allerdings auch ungewohnt Fehlpässe. ran-Note: 4

Leroy Sane Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 weckt der Flügelstürmer Hoffnung, weil er genau richtig steht und den abgeblockten Schuss ins Tor befördert. Zuvor war es ein Spiel zum Vergessen! In der 64. Minute knallt er den Ball weit über das Tor. Ansonsten läuft die Partie komplett an ihm vorbei. Ab dem Beginn der zweiten Halbzeit hadert Sane mit sich selber. ran-Note: 4

Thomas Müller Müller sprüht zunächst vor Motivation, gibt vor Spielbeginn lautstark Anweisungen, gewinnt in der 6. Minute einen Ball in der gegnerischen Hälfte und leitet dadurch die erste Chance ein. Er kann allerdings trotz großer Bemühungen nicht verhindern, dass Bayern das Spiel danach aus der Hand gibt. ran-Note: 4

Leon Goretzka Goretzka wird in der 58. Minute für Pavlovic eingewechselt. Er soll das Spiel dirigieren und zudem für eine defensive Absicherung sorgen. Dies gelingt ihm zumindest einigermaßen, vor allem in der Nachspielzeit ist er ein Antreiber. ran-Note: 3

Sacha Boey Der Linksverteidiger kommt für Guerreiro in die Partie. Er verteidigt mit viel Körpereinsatz, vereitelt dadurch in der 68. Minute einen Angriff. ran-Note: 3