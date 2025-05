Diverse Spieler des FC Bayern München feiern die Deutsche Meisterschaft ausgelassen in einem Nachtclub auf Ibiza.

Harry Kane tanzte im legendären Pacha-Club, Manuel Neuer feierte ganz lässig mit Baseball-Cap und mischte sich unter die Touristen. Angeführt vom scheidenden Rekordspieler Thomas Müller haben einige Profis des deutschen Fußballmeisters Bayern München ihren Feier-Trip auf die Party-Insel Ibiza nachgeholt.

Müller, Neuer, Kane und zehn weitere Spieler feierten in der Nacht auf Montag bis in die Morgenstunden in einem Nachtclub, wie die "Bild" berichtet. Zuvor hatten die Bayern-Stars am Sonntagmittag im Privatjet die Reise angetreten, die Sportvorstand Max Eberl in der Vorwoche noch untersagt hatte.

Ein solcher Trip "gehört sich nicht", hatte Eberl nach dem 3:3 der Bayern in Leipzig betont, "der Wettbewerb läuft noch". Zuvor soll sich auch Klub-Patron Uli Hoeneß eingeschaltet haben.

Nach der folgenden "Sofa"-Meisterschaft und dem 2:0 (1:0) im letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag gaben die Bosse jetzt doch grünes Licht. Trainer Vincent Kompany hatte den Spielern zwei Tage frei gegeben.