Flicks Berater Pini Zahavi sei demnach in Barcelona vor Ort gewesen und habe die letzten Verhandlungen mitgestaltet. Der aktuelle Vertrag des ehemaligen Bundestrainers bei den "Blaugrana" läuft bis 2026.

Das Double vor Augen, in der Champions League nur haarscharf am Finaleinzug gescheitert, dazu verantwortlich für den aktuell wohl spektakulärsten Offensivfußball Europas - Hansi Flick s erste Saison beim FC Barcelona ist ein voller Erfolg.

Erfolgreiche Debütsaison für Flick in Barcelona

Erst am vergangenen Sonntag feierte Flick in der Liga gegen Real Madrid den vierten Clasico-Sieg in seiner Premierensaison, damit ist die Meisterschaft bei sieben Punkten Vorsprung zum Greifen nah.

Zuvor führte Flick den Klub bereits zum Sieg in der Supercopa und in der Copa del Rey - ebenfalls jeweils im Finale gegen Real. In der Champions League schied Barca im Halbfinale nach zwei spektakulären Spielen nach Verlängerung gegen Inter Mailand aus.

Zudem ist Flick federführend für die Weiterentwicklung der jungen Spieler um Lamine Yamal verantwortlich, die im ersten Jahr unter dem deutschen Trainer bereits einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben.