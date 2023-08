Anzeige

Auf der Pressekonferenz vor dem Vorbereitungsspiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool stand Trainer Thomas Tuchel gemeinsam mit Innenverteidiger Matthijs de Ligt Rede und Antwort. Der Coach war schweigsam, als es um Harry Kane ging, jedoch umso auskunftsfreudiger zum Thema Asien-Reise.

Von Kai Esser

Es dürfte Thomas Tuchel klar gewesen sein, welche die erste Frage sein würde, bereits als er den Presseraum in Singapur betrat. Es war eine Pressekonferenz vor dem Vorbereitungsspiel gegen den FC Liverpool und - so viel sei vorweggenommen - dieses Spiel fand in den Fragen der anwesenden Journalisten quasi keine Beachtung.

Natürlich ging es zuerst um - wie könnte es anders sein - das Thema Harry Kane. Ob der Hauptübungsleiter optimistisch sei, nachdem die Verantwortlichen des Nachts aus London zurückkehrten.

Dort fanden Gespräche mit den Tottenham Hotspur um den Star-Stürmer statt. "Das kann ich nicht kommentieren", wiegelte er das Thema schnell ab. Oder er versuchte es zumindest. "Wir sagen schon Bescheid, wenn es etwas zu vermelden gibt", schob er später an.

Auch zu Patriarch Uli Hoeneß gab es eine Nachfrage. Der plauderte im Trainingslager am Tegernsee nicht nur intensiv über die Verhandlungen mit Tottenham, sondern wurde auch mehrfach in ebenso intensivem Austausch mit Tuchel gesehen. "Wir sind nicht immer einer Meinung", gab der Chefcoach zu. "Aber das müssen wir auch nicht sein. Ich respektiere seine Ansichten."