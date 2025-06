Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV wird auch in den kommenden Jahren die Heimspiele im Volksparkstadion austragen.

Der Hamburger SV spielt mindestens bis 2028 im Volksparkstadion. Die Kühne Holding verlängerte den Vertrag über die Namensrechte um weitere drei Jahre, das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt.

"Dieser traditionsreiche Name soll erhalten bleiben", sagt Unternehmer Klaus-Michael Kühne, "zudem wollen wir erreichen, dass der HSV wesentlich gestärkt in der Bundesliga auftreten kann."

Zudem verkaufte die Kühne Holding AG 7,5 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG & Co. KGaA an die Sparda-Bank Hamburg. Die Genossenschaftsbank ist damit nach dem HSV e.V. und Kühne der drittgrößte Gesellschafter.

Die Sparda Bank verlängerte im Zuge dieses Schrittes ihren Vertrag als Exklusivpartner vorzeitig bis 2030. "Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt mit großer Aussagekraft", sagte HSV-Vorstand Eric Huwer.