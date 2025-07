FC Bayern München: Thomas Müller doch nicht in die MLS? Bahnt sich eine spektakuläre Wende an?

Eigentlich schien alles bereits klar: Thomas Müller sollte in die USA wechseln. Das jedenfalls legte ein Bericht von "Sky" nahe. Nun könnte sich jedoch eine durchaus spektakuläre Wende anbahnen.

Thomas Müller wird seine Karriere nach dem Abschied vom FC Bayern München offenbar in den USA fortsetzen. Wie "Sky Sport" berichtet, zieht es den 35-Jährigen in die MLS. Oder etwa doch nicht?

Nachdem zuletzt berichtet wurde, dass sich noch zwei US-Vereine im Rennen um eine Verpflichtung Müllers befinden, scheint sich auch ein dritter Klub weiter Hoffnungen machen zu können.

Wie der "Sydney Morning Herald" erfahren haben will, soll sich der FC Sydney in Gesprächen mit der Bayern-Legende befinden.

Demnach finden seit mehreren Wochen Verhandlungen zwischen dem Weltmeister von 2014 und dem australischen Verein statt.

Müller soll vom Angebot des A-League-Klubs "beeindruckt" sein und einen Wechsel nach "Down Under" zumindest in Betracht ziehen.

Aus der MLS sollen indes der Los Angeles FC, ein Partnerklub des FC Bayern, sowie der FC Cincinnati Interesse haben. Cincinnati sicherte sich die "Discovery Rights" an Müller (ein Vorrecht, um mit einem Spieler zu verhandeln) und warb zuletzt auch öffentlich um den 35-Jährigen.

Laut "Sky" steht Müller kurz vor einer Einigung mit einem neuen Klub. Eine Entscheidung wird bis Ende Juli erwartet.