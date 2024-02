Thomas Tuchel beim FC Bayern München: Offenbarungseid und Harakiri-Taktik - ein Kommentar

Eric Dier (FC Bayern)

Der Neuzugang, eigentlich als Nummer vier in der Innenverteidigung geholt, steht zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Agiert zentral beinahe als Ausputzer, seine langen Schläge kommen aber selten an. Zusammen mit Kim zu spät beim 0:2. Kann der Defensive insgesamt keine Stabilität geben. ran-Note: 5 © 2024 imago