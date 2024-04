FC Bayern München: Thomas Tuchel bleibt auch nach Heidenheim-Niederlage Trainer

Anzeige

Thomas Tuchel bleibt auch nach der 2:3-Niederlage in Heidenheim Trainer des FC Bayern München. Das bestätigte Christoph Freund direkt nach dem Spiel.

Nach der 2:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hat Christoph Freund bestätigt, dass Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern München bleibt. "100 Prozent", antwortete der Sportdirektor bei "Sky" auf die entsprechende Nachfrage.

"Da muss jeder in den Spiegel schauen, ob er alles gegeben hat", nahm er die Mannschaft und die Spieler in die Pflicht: "Das kann ja nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim drei Tore kassieren." Es sei zudem "Wahnsinn", dass man eine solche Leistung "innerhalb einer Woche zweimal" präsentiere.

Tuchel selbst zeigte sich abermals ratlos. "Keine Ahnung", antwortete er auf die Frage, wie es sein könne, dass man nach der guten ersten Halbzeit in sich zusammenfiel. "Wir hatten alles im Griff, aber mal komplett alles", so der Trainer.

Im zweiten Durchgang habe man dann wie so oft in dieser Saison die Konzentration verloren, erklärte Tuchel weiter. Auch Max Eberl stellte sich vor den Trainer. "Es ist ein Problem der Folge der letzten elf Jahre. Es ist ein Stück weit 'das klappt schon irgendwie'", erklärte der neue Sportvorstand.

"Es geht auf jeden Fall in die nächsten Wochen. Für mich ist völlig klar, dass er am Dienstag auf der Bank sitzt und am Samstag gegen Köln", so Eberl in Bezug auf Tuchel.