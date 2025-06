Leroy Sane bei Galatasaray Istanbul: Nächste Transfer-Coups mit Ex-Bayern-Flirt?

Galatasaray Istanbul könnte neben Leroy Sane weitere Top-Stars mit Bundesliga-Vergangenheit in die Süper Lig locken. Nach dem sich anbahnenden Transfer von Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul könnte demnächst wohl noch ein weiterer Star dazustoßen. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Türken auch Interesse an Hakan Calhanoglu. Der türkische Nationalspieler steht seit vier Jahren in den Diensten von Inter Mailand und spielt seit acht Jahren in der Serie A, zuvor bei der AC Mailand. Jetzt könnte der 31-Jährige Italien möglicherweise verlassen.

