Leon Goretzka sorgt für Aufsehen. Bei Instagram löscht er nahezu alle Bilder, die in Bezug zum FC Bayern stehen. Nun gibt es einen ersten Erklärungsansatz.

Irritierende Aktion von Leon Goretzka.

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. So löschte der 30-Jährige auf Instagram so gut wie alle Bilder mit Bezug zum Rekordmeister. Auch die Postings aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 sind nicht mehr sichtbar.

Der Hintergrund der Aktion ist bislang unklar, weswegen derzeit viele Spekulationen darüber im Umlauf sind. Eine lautet, dass der zuletzt wieder häufiger in die Kritik geratene Nationalspieler damit seinen bevorstehenden Abschied aus München andeuten wolle.

Dies aber sei nicht der Fall, behauptet jedenfalls die "Bild". Stattdessen sei es ein Zeichen, dass er sich bewusst aus der digitalen Öffentlichkeit zurückziehen wolle. "Er hat sich ein Social-Media-Detox verschrieben", sagte Redakteur Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider" und begründete seine Aussage mit dem großen Druck, der besonders von den Bayern-Fans auf den Routinier ausgeübt werde. "Unglaublich viel Hate" bekomme Goretzka vor allem auf "X".