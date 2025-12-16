Bundesliga live in sat. 1 und auf Joyn
FC Bayern München: Top-Star löscht bei Instagram fast alle Bilder vom Rekordmeister - ist das der Grund?
Leon Goretzka sorgt für Aufsehen. Bei Instagram löscht er nahezu alle Bilder, die in Bezug zum FC Bayern stehen. Nun gibt es einen ersten Erklärungsansatz.
Irritierende Aktion von Leon Goretzka.
Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. So löschte der 30-Jährige auf Instagram so gut wie alle Bilder mit Bezug zum Rekordmeister. Auch die Postings aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 sind nicht mehr sichtbar.
Der Hintergrund der Aktion ist bislang unklar, weswegen derzeit viele Spekulationen darüber im Umlauf sind. Eine lautet, dass der zuletzt wieder häufiger in die Kritik geratene Nationalspieler damit seinen bevorstehenden Abschied aus München andeuten wolle.
Dies aber sei nicht der Fall, behauptet jedenfalls die "Bild". Stattdessen sei es ein Zeichen, dass er sich bewusst aus der digitalen Öffentlichkeit zurückziehen wolle. "Er hat sich ein Social-Media-Detox verschrieben", sagte Redakteur Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider" und begründete seine Aussage mit dem großen Druck, der besonders von den Bayern-Fans auf den Routinier ausgeübt werde. "Unglaublich viel Hate" bekomme Goretzka vor allem auf "X".
FC Bayern: Leon Goretzka löscht fast alle FCB-Bilder
Im Zuge der Löschung sind tatsächlich viele unschöne Kommentare verschwunden. Neben einem Bild vom Oktoberfest hat Goretzka allerdings ein Bild in Bayern-Trainingsklamotten auf seinem Account belassen.
Zwar ist dieses bereits vier Monate alt, dennoch häuften sich darunter schnell Stimmen wie: "Bro, du hast vergessen, dieses hier zu löschen."
Unabhängig davon glaubt auch Altschäffl, wie viele Fans und Beobachter, dass der im Sommer auslaufende Vertrag von Goretzka in München nicht verlängert wird.
Goretzka selbst hatte sich in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder klar zum Klub bekannt, obwohl er teils schon abgeschrieben war und als Wechselkandidat galt. So erklärte er unter anderem im vergangenen Sommer im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Ich liebe den FC Bayern."
In der aktuellen Spielzeit hat es Goretzka nicht einfach. Nachdem er sich in der vorherigen Spielzeit wieder in das Team und die DFB-Auswahl gekämpft hatte, kommt er derzeit zwar zum Einsatz, in den wichtigen Spielen muss er aber meist für Aleksandar Pavlovic weichen.