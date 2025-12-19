- Anzeige -
FC Bayern München: Mega-Vertrag! Offensivstar wohl kurz vor Verlängerung in München

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 14:32 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Offensivspieler soll zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben.

Im Sommer galt Serge Gnabry nicht als Anwärter auf eine Vertragsverlängerung, jetzt aber bleibt er dem FC Bayern allem Anschein nach noch mindestens zwei weitere Jahre erhalten.

Nach Informationen von "Bild" steht der 30 Jahre alte Angreifer vor einer Unterschrift bis 2028 - angeblich zu reduzierten Bezügen. Das leistungsbezogene Gehalt soll nun bei rund 15 Millionen Euro liegen.

Gnabry, der seit 2017 bei den Bayern spielt, überzeugt seit Saisonbeginn mit starken Leistungen, nicht zuletzt als Vertreter des verletzten Jamal Musiala.

In bislang elf Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und vier Vorlagen, in fünf Champions-League-Spielen gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Er stand zudem bei allen sechs WM-Qualifikationsspielen in der Anfangsformation (3 Tore/1 Vorlage).

FC Bayern: Serge Gnabrys Rolle hat sich verändert

Gnabry und die Verantwortlichen des FC Bayern hatten bereits seit Wochen signalisiert, dass eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages angestrebt werde. Noch vergangene Woche hatte Gnabry betont, es bestünde kein Druck, es gebe auch keine "keinen Zeitplan. Es ist eine ganz entspannte Situation. Wir schauen einfach, was in nächster Zeit dabei rauskommt".

Seine Rolle bei den Bayern sieht Gnabry inzwischen auch leicht verändert. "Im Laufe der Zeit verfestigt man sich in der Mannschaft, man denkt anders über Dinge nach. Ich denke, ich bin ein bisschen lauter, ein bisschen führender geworden, als ich es vielleicht war, als ich mit 23 hergekommen bin", sagte er.

FC Bayern München: Der aktuelle Kader

Bayern MünchenHerren
Bayern München
vollst. Name
Fußball-Club Bayern München
Spitzname
Die Roten, Die Bayern, La Bestia Negra
Stadt
München
Land
Deutschland
Farben
rot-weiß
Gegründet
27.02.1900
Sportarten
Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen, Basketball, Kegeln, Schach
Stadion
Allianz Arena
Kapazität
75.024
#NameNationalitätGeburtstag
Torwart
35Jannis BärtlJannis BärtlDeutschlandDeutschland24.06.2006
48Leon KlanacLeon KlanacDeutschlandDeutschland01.03.2007
1Manuel NeuerManuel NeuerDeutschlandDeutschland27.03.1986
26Sven UlreichSven UlreichDeutschlandDeutschland03.08.1988
40Jonas UrbigJonas UrbigDeutschlandDeutschland08.08.2003
Abwehr
23Sacha BoeySacha BoeyFrankreichFrankreich13.09.2000
19Alphonso DaviesAlphonso DaviesKanadaKanada02.11.2000
22Raphaël GuerreiroRaphaël GuerreiroPortugalPortugal22.12.1993
21Hiroki ItōHiroki ItōJapanJapan12.05.1999
30Cassiano KialaCassiano KialaDeutschlandDeutschland11.01.2009
3Min-jae KimMin-jae KimSüdkoreaSüdkorea15.11.1996
27Konrad LaimerKonrad LaimerÖsterreichÖsterreich27.05.1997
41Vincent ManubaVincent ManubaDeutschlandDeutschland01.07.2005
44Josip StanišićJosip StanišićKroatienKroatien02.04.2000
4Jonathan TahJonathan TahDeutschlandDeutschland11.02.1996
2Dayot UpamecanoDayot UpamecanoFrankreichFrankreich27.10.1998
Mittelfeld
20Tom BischofTom BischofDeutschlandDeutschland28.06.2005
47David DaiberDavid DaiberPortugalPortugal10.01.2007
8Leon GoretzkaLeon GoretzkaDeutschlandDeutschland06.02.1995
42Lennart KarlLennart KarlDeutschlandDeutschland22.02.2008
6Joshua KimmichJoshua KimmichDeutschlandDeutschland08.02.1995
10Jamal MusialaJamal MusialaDeutschlandDeutschland26.02.2003
45Aleksandar PavlovićAleksandar PavlovićDeutschlandDeutschland03.05.2004
Sturm
14Luis DíazLuis DíazKolumbienKolumbien13.01.1997
7Serge GnabrySerge GnabryDeutschlandDeutschland14.07.1995
11Nicolas JacksonNicolas JacksonSenegalSenegal20.06.2001
9Harry KaneHarry KaneEnglandEngland28.07.1993
36Wisdom MikeWisdom MikeDeutschlandDeutschland24.09.2008
17Michael OliseMichael OliseFrankreichFrankreich12.12.2001
Trainer
Vincent KompanyVincent KompanyBelgienBelgien10.04.1986
Co-Trainer
Aaron DanksAaron DanksEnglandEngland15.06.1985
René MarićRené MarićÖsterreichÖsterreich04.09.1992
Floribert N'GalulaFloribert N'GalulaBelgienBelgien07.03.1987
Torwart-Trainer
Michael RechnerMichael RechnerDeutschlandDeutschland27.05.1980
Andreas RösslAndreas RösslDeutschlandDeutschland20.02.1988
