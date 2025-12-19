Der FC Bayern München treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Offensivspieler soll zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben.

Im Sommer galt Serge Gnabry nicht als Anwärter auf eine Vertragsverlängerung, jetzt aber bleibt er dem FC Bayern allem Anschein nach noch mindestens zwei weitere Jahre erhalten.

Nach Informationen von "Bild" steht der 30 Jahre alte Angreifer vor einer Unterschrift bis 2028 - angeblich zu reduzierten Bezügen. Das leistungsbezogene Gehalt soll nun bei rund 15 Millionen Euro liegen.

Gnabry, der seit 2017 bei den Bayern spielt, überzeugt seit Saisonbeginn mit starken Leistungen, nicht zuletzt als Vertreter des verletzten Jamal Musiala.

In bislang elf Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und vier Vorlagen, in fünf Champions-League-Spielen gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Er stand zudem bei allen sechs WM-Qualifikationsspielen in der Anfangsformation (3 Tore/1 Vorlage).