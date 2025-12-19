bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Mega-Vertrag! Offensivstar wohl kurz vor Verlängerung in München
- Aktualisiert: 19.12.2025
- 14:32 Uhr
- SID
Der FC Bayern München treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Offensivspieler soll zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben.
Im Sommer galt Serge Gnabry nicht als Anwärter auf eine Vertragsverlängerung, jetzt aber bleibt er dem FC Bayern allem Anschein nach noch mindestens zwei weitere Jahre erhalten.
Nach Informationen von "Bild" steht der 30 Jahre alte Angreifer vor einer Unterschrift bis 2028 - angeblich zu reduzierten Bezügen. Das leistungsbezogene Gehalt soll nun bei rund 15 Millionen Euro liegen.
Gnabry, der seit 2017 bei den Bayern spielt, überzeugt seit Saisonbeginn mit starken Leistungen, nicht zuletzt als Vertreter des verletzten Jamal Musiala.
In bislang elf Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und vier Vorlagen, in fünf Champions-League-Spielen gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Er stand zudem bei allen sechs WM-Qualifikationsspielen in der Anfangsformation (3 Tore/1 Vorlage).
FC Bayern: Serge Gnabrys Rolle hat sich verändert
Gnabry und die Verantwortlichen des FC Bayern hatten bereits seit Wochen signalisiert, dass eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages angestrebt werde. Noch vergangene Woche hatte Gnabry betont, es bestünde kein Druck, es gebe auch keine "keinen Zeitplan. Es ist eine ganz entspannte Situation. Wir schauen einfach, was in nächster Zeit dabei rauskommt".
Seine Rolle bei den Bayern sieht Gnabry inzwischen auch leicht verändert. "Im Laufe der Zeit verfestigt man sich in der Mannschaft, man denkt anders über Dinge nach. Ich denke, ich bin ein bisschen lauter, ein bisschen führender geworden, als ich es vielleicht war, als ich mit 23 hergekommen bin", sagte er.
FC Bayern München: Der aktuelle Kader
- vollst. Name
- Fußball-Club Bayern München
- Spitzname
- Die Roten, Die Bayern, La Bestia Negra
- Stadt
- München
- Land
- Deutschland
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 27.02.1900
- Sportarten
- Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen, Basketball, Kegeln, Schach
- Stadion
- Allianz Arena
- Kapazität
- 75.024
|#
|Name
|Nationalität
|Geburtstag
|Torwart
|35
|Jannis Bärtl
|Deutschland
|24.06.2006
|48
|Leon Klanac
|Deutschland
|01.03.2007
|1
|Manuel Neuer
|Deutschland
|27.03.1986
|26
|Sven Ulreich
|Deutschland
|03.08.1988
|40
|Jonas Urbig
|Deutschland
|08.08.2003
|Abwehr
|23
|Sacha Boey
|Frankreich
|13.09.2000
|19
|Alphonso Davies
|Kanada
|02.11.2000
|22
|Raphaël Guerreiro
|Portugal
|22.12.1993
|21
|Hiroki Itō
|Japan
|12.05.1999
|30
|Cassiano Kiala
|Deutschland
|11.01.2009
|3
|Min-jae Kim
|Südkorea
|15.11.1996
|27
|Konrad Laimer
|Österreich
|27.05.1997
|41
|Vincent Manuba
|Deutschland
|01.07.2005
|44
|Josip Stanišić
|Kroatien
|02.04.2000
|4
|Jonathan Tah
|Deutschland
|11.02.1996
|2
|Dayot Upamecano
|Frankreich
|27.10.1998
|Mittelfeld
|20
|Tom Bischof
|Deutschland
|28.06.2005
|47
|David Daiber
|Portugal
|10.01.2007
|8
|Leon Goretzka
|Deutschland
|06.02.1995
|42
|Lennart Karl
|Deutschland
|22.02.2008
|6
|Joshua Kimmich
|Deutschland
|08.02.1995
|10
|Jamal Musiala
|Deutschland
|26.02.2003
|45
|Aleksandar Pavlović
|Deutschland
|03.05.2004
|Sturm
|14
|Luis Díaz
|Kolumbien
|13.01.1997
|7
|Serge Gnabry
|Deutschland
|14.07.1995
|11
|Nicolas Jackson
|Senegal
|20.06.2001
|9
|Harry Kane
|England
|28.07.1993
|36
|Wisdom Mike
|Deutschland
|24.09.2008
|17
|Michael Olise
|Frankreich
|12.12.2001
|Trainer
|Vincent Kompany
|Belgien
|10.04.1986
|Co-Trainer
|Aaron Danks
|England
|15.06.1985
|René Marić
|Österreich
|04.09.1992
|Floribert N'Galula
|Belgien
|07.03.1987
|Torwart-Trainer
|Michael Rechner
|Deutschland
|27.05.1980
|Andreas Rössl
|Deutschland
|20.02.1988