Der 5:0-Sieg des FC Bayern München am 8. Spieltag der Bundesliga in Bochum war eine Partie für die Geschichtsbücher für den Rekordmeister.

Mit einem überzeugenden 5:0(2:0)-Sieg bei Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum hat sich der FC Bayern München am 8. Spieltag für die kürzliche 1:4-Pleite in der Champions League beim FC Barcelona eindrucksvoll rehabilitiert.

Beim Schützenfest in Bochum stellte der deutsche Rekordmeister einen Rekord ein, Coach Vincent Kompany gelang zudem ein neuer Bestwert.

Mit 29 Toren an den ersten acht Bundesliga-Spieltagen einer Saison egalisierten die Münchner ihre eigene Bestmarke aus den Spielzeiten 2021/22 und 1976/77.

Auch Kompany schrieb nach wenigen Wochen in der Liga Geschichte: Noch nie zuvor in der Bundesliga-Historie bejubelte ein Trainer in seinen ersten acht Partien so viele Treffer wie seine Münchner in dieser Saison.